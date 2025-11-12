Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

Los vecinos del Polígono Sur de Sevilla, ante más de 200 oportunidades laborales por parte de 25 empresas

«Toda Sevilla debe volcarse en mejorar sustancialmente la realidad de estos barrios», ha reclamado Sanz en el arranque de estas jornadas sobre el emprendimiento

El drama del Polígono Sur de Sevilla, en números: 8.000 personas sufren pobreza severa

Las responsables de la Fundación Nortempo, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz
Las responsables de la Fundación Nortempo, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ayuntamiento de Sevilla
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado en la mañana de este miércoles las VII Jornadas de Empleo y Emprendimiento en el Polígono Sur, una de las zonas más desfavorecidas de toda la geografía hispalense, al tener como tiene varios de ... los barrios más pobres de toda España. Allí se está tratando de impulsar las oportunidades laborales en un entorno marcado sensiblemente tanto por la escasez de recursos como por la reiterada delincuencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app