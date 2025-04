Los vecinos piden una solución para los sintecho en pleno cierre del Mercado del Arenal

Desde el pasado mes de febrero, el Mercado del Arenal está siendo cerrado para solucionar el problema de las personas sintecho, que llevaban años pernoctando en los soportales de la plaza de abastos, algo que ha provocado numerosas quejas y protestas por parte de la ... comunidad de vecinos, sobre todo por problemas de ruido y suciedad provocados por los indigentes. A pesar de la colocación de las rejas para cubrir los soportales, los vecinos piden que el Ayuntamiento pueda poner una solución definitiva para que estas personas puedan tener un lugar digno donde alojarse.

Desde el Consistorio han insistido en que la iniciativa del cerramiento del Mercado del Arenal no ha sido promovida por el Ayuntamiento, sino por la comunidad de vecinos de dicha plaza de abastos. Las obras para vallar el mercado no tienen aún fecha fija para su conclusión, aunque van a buen ritmo, ya que el paño de rejas que da a la calle Arenal está totalmente colocado. Está previsto que dichas obras continúen una vez que concluya la Semana Santa.

Fuentes consultadas informan a ABC que el Ayuntamiento «es un comunero más y es dueño del 70% del recinto», mientras que un 25% pertenece a los vecinos y el 5% restante a Mercasevilla. La cantidad prevista para esta obra de cerramiento asciende a un total de 200.000 euros y la cuota que corresponde al Consistorio es de 146.378 euros.

La colocación de estas rejas ha sido promovida tras las quejas y protestas de la comunidad de vecinos del mercado ante la presencia de indigentes durante años, algo que provocaba ruidos y suciedad en la zona. La Asociación Torre del Oro, no forma parte de dicha comunidad de vecinos a la que pertenece el Mercado del Arenal y, por lo tanto, no tiene que ver con esta obra. Pero la presidenta de dicha asociación, Mari Ángeles Muñoz, comenta que el cierre de la plaza de abastos «no es el principal problema». Según esta, «el Ayuntamiento debería buscar una solución para poder atender a esas personas que viven en la calle y también para que la ciudad pueda tener otra imagen».

En ese sentido, Muñoz habla de que los sintecho no solamente se habían instalado en el Mercado del Arenal desde antes de la pandemia, sino que también están en otras zonas del Centro como las Atarazanas, la calle O'Donnell o la Plaza Nueva. «En el Arenal no pasa tanto porque no es un sitio que esté tan expuesto a los turistas, pero no es normal que el Ayuntamiento no haya solucionado el problema de las personas indigentes en sitios como la Plaza Nueva, que es un lugar de paso turístico y un escaparate de la ciudad».

Según Mari Ángeles Muñoz, «el problema de los indigentes en el Mercado del Arenal lleva muchos años, ya que están ahí desde tiempo antes de la pandemia. Una parroquia cercana les daba comida y también la asociación La Carpa les daba comida y ropa». Esta añade que durante estos años podía haber unas quince o veinte personas en dicho Mercado del Arenal. . La presidenta de la Asociación Torre del Oro comenta asimismo que estos necesitaban «una autorización expresa para darles alimentos a estas personas». Además, Muñoz insiste en que «se podría resolver al menos el ochenta por ciento de este problema si el Ayuntamiento pusiera empeño, pero a lo mejor hay otras prioridades».

Actuación de la UMIES

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se insiste en que las personas sintecho del Mercado del Arenal han sido atendidas todos estos años por la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES). A este respecto, informan de que todas las personas que sufren esta situación están controladas y se les ofrece lugares de pernocta, alimentos, mantas, asistencia sanitaria, asistencia psicológica y asistencia administrativa básica, como ayuda con los trámites del DNI, etc.

También desde el Consistorio se aclara que «aunque se cierre el Mercado del Arenal con unas vallas, todas estas personas van a estar atendidas porque el Ayuntamiento las tiene controladas desde hace años y se les van a ofrecer una serie de recursos, como sitios para la pernocta, alimentación, lugares para poderse asear». Según el Ayuntamiento, está en la voluntad de estas personas sintecho seguir pernoctando en lugares públicos del Centro de Sevilla.

En 2022 se creó una plataforma de afectados Los vecinos del Arenal, que viven o tienen sus comercios junto al mercado, se organizaron en enero de 2022 en una plataforma para acabar con el asentamiento de indigentes que había en la zona de los soportales que rodea la plaza de abastos. De esa forma aunaron fuerzas para presionar a la Administración a la que responsabilizan de la situación de estas personas que sobreviven en situación de marginalidad. Desde antes del confinamiento comenzaron a detectarse grupos de personas sintecho, que fueron aumentando conforme pasaban los años. Los vecinos se quejaban de que esa zona era entrada a viviendas particulares donde había peleas, gritos, acumulación de basuras, orines, etc.

Junto al Mercado del Arenal, que ahora mismo se está cerrando, el otro gran problema de esa zona es el que se plantea que con las personas sintecho que llevan años pernoctando en los arcos de las Atarazanas junto a la calle Dos de Mayo. Los vecinos también llevan mucho tiempo quejándose de que este monumento sea utilizado como urinario, amaneciendo cada mañana con restos de todo tipo de necesidades y sus consiguientes malos olores. De momento, el Ayuntamiento no tiene previsto hacer ningún tipo de cerramientos en las Atarazanas, cuyas obras están aún en pleno proceso, estando previsto que concluyan para el segundo trimestre de este año.