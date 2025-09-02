Urbanismo tramita la construcción de 194 viviendas en el antiguo solar de Porcelanosa

La zona nordeste del barrio de Nervión afronta en estos momentos su gran transformación urbanística con la puesta en valor de los antiguos terrenos de la fábrica de la Cruz del Campo, donde se edifican varias promociones de viviendas que darán lugar a un nuevo barrio. Junto a ellas, queda pendiente el uso definitivo de una parcela en la que se ubicaba el antiguo edificio de Porcelanosa y que actualmente se encuentra sin edificación alguna. Para su desarrollo, la Gerencia de Urbanismo está tramitando el Avance del Estudio de Ordenación que promueve la empresa Aliseda –propietaria de los terrenos– y que prevé la construcción de casi 200 nuevas viviendas en el extremo final de la Avenida de Andalucía, junto al centro comercial Los Arcos.

El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla del año 2006 clasifica este solar como Suelo Urbano Consolidado, otorgándole la calificación de Servicios Terciarios en Edificación Abierta. La propuesta, sometida ahora a exposición pública, plantea la creación de un gran eje central verde destinado a espacios libres, estableciendo una relación directa entre la reurbanización de los terrenos de la Cruz del Campo y su entorno más inmediato. A su vez, se opta por plantear la existencia de hasta dos parcelas lucrativas en estos terrenos de casi 10.000 metros cuadrados de extensión, una de ellas destinada a uso residencial y otra en la que se conservará el uso terciario.

En concreto, se propone que la parcela destinada al uso residencial sea la que se ubica en la zona norte de estos terrenos. En ella se construirán un total de 194 viviendas, gracias a una edificabilidad de 24.240,30 metros cuadrados. El Avance del Estudio de Ordenación incluye también que la planta baja de esta edificación pueda contar con un uso comercial, dando así respuesta a la demanda de este tipo de inmuebles que existe en este espacio del Distrito Nervión. En cuanto a las alturas del edificio, se apuesta porque sea de planta baja más otras ocho y el ático, asemejándose a las promociones actualmente en construcción en la Cruz del Campo y, por lo tanto, no provocando una afección estética al entorno en el que se ubica.

La parte más al sur de la parcela sería la destinada a los usos terciarios. Aquí, el planteamiento que se pone sobre la mesa consta de una torre de 16 plantas de altura más la baja, a lo que se sumaría una edificación de menos altura en el espacio más próximo al centro comercial Los Arcos. En concreto, esta parte de los terrenos cuenta con algo más de 10.000 metros cuadrados de techo de edificabilidad y se prevé que su fachada linde con la Avenida de Andalucía, dando así continuidad al resto de parcelas con los mismos usos que existen ya en esta zona.

Esta actuación de transformación urbanística de mejora urbana, como así se define en el documento, se basa en las oportunidades que ofrece la Ley para el Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y, por tanto, responde también a las exigencias de la misma. Así al menos lo justifican los promotores, que, entre otros aspectos, prevén la necesidad de incrementar las plazas de aparcamiento en la zona, con una reserva de 323 estacionamientos que, dada las condiciones de la parcela, se realizarán bajo rasante. También se tienen en cuenta otros aspectos relacionados con la reserva de suelo para las dotaciones correspondientes al sistema general de espacios o la compensación por el viario original que se verá afectado.