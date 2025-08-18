Urbanismo recibe diez propuestas para el proyecto de su futura sede en la Cartuja de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla tiene encima de la mesa hasta diez propuestas para realizar el proyecto de la futura sede de la Gerencia de Urbanismo, en la misma parcela de la isla de la Cartuja en la que lleva tres décadas ... instalada realizando su función en construcciones modulares, las conocidas caracolas, ubicadas en el solar entre la avenida Carlos III, la calle Francisco de Montesinos y el helipuerto.

En los primeros días de abril la Gerencia de Urbanismo sacó a licitación el contrato para la elaboración del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de la nueva sede, presupuestado en medio millón de euros. La futura sede se levantará sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados y tendrá un coste aproximado de 15 millones de euros. Los técnicos de Urbanismo, en estos momentos, están valorando las diez propuestas presentadas por varias empresas, algunas de ellas presentadas por la unión temporal de distintas mercantiles. Según el cronograma marcado por la Gerencia, el objetivo es adjudicar el proyecto a finales del próximo mes de septiembre, según han asegurado a este periódico fuentes municipales.

Los números de la actual propuesta distan mucho de las que se manejaron en anteriores planes. Así, por ejemplo, el estudio de arquitectura Carbajal ganó en 2007 el concurso para la que iba a ser nueva sede de la Gerencia de Urbanismo y de Emvisesa en los suelos de la Cartuja que antes ocupaba el Pabellón de los Descubrimientos (ahora para el Centro Común de Investigación de la Unión Europea-JRC). Entonces dicho estudio redactó un proyecto por valor de seis millones de euros, pero su ejecución, sin contar equipamientos, mobiliario e informática, iba a costar más de 72 millones de euros. Hoy, hacer realidad esta propuesta supondría un coste superior a los noventa millones.

Estos elevados números han hecho declinar la balanza para que el actual equipo de gobierno apueste elegir como ubicación definitiva la de la actual sede de este departamento municipal. El Ayuntamiento lleva desde hace años buscando una solución a una situación que debía ser provisional, pero que se ha eternizado demasiado en el tiempo.

Entre las posibles nuevas ubicaciones, el Distrito Portuario fue descartado hace poco más de un año, por lo que entonces se optó por mantener la actividad en las caracolas obsoletas y poco funcionales. Ha pesado más para no cambiar la sede de sitio la accesibilidad y conectividad de la Cartuja, con el bus circular en la puerta y rápida salida a la autovía, y sobre todo el amplio espacio disponible para el aparcamiento.

Decidida la ubicación, ahora toca poner en marcha un proyecto para un edificio de diseño, moderno y eficiente energéticamente, acorde al entorno en el que se ubica –el Parque Tecnológico y Científico– y, con la primera imagen que debe de ofrecer la ciudad a los grandes inversores urbanísticos.

Pliego de condiciones

En el pliego de condiciones para la redacción y ejecución del proyecto se indica que la intervención debe contemplar soluciones que permitan compatibilizar la ejecución de las obras con la continuidad de la actividad de la Gerencia, en la que actualmente trabajan 400 personas en siete edificios prefabricados.

En dicho pliego se estipula que la propuesta «innovadora» incluya «zonas de descanso para los trabajadores y lugares de espera o estancia cómodos para los usuarios», así como una «infraestructura tecnológica» con la que se tienda al «consumo energético nulo o casi nulo». El proyecto seleccionado debe preservar los valores medioambientales y formales de los espacios libres, la vegetación y el estanque y tendrá en cuenta la rehabilitación y puesta en valor y uso de la carpa textil. Cabe recordar que estos solares albergaron las oficinas y el 'laboratorio' que sirvieron de preparación para la Expo 92. Así, incluso se construyó un mini Palenque y una fuente en la que se probaron las cibernéticas que se instalarían en el Lago de España.

Otro de los puntos principales en los que se sustenta este proyecto es la accesibilidad. En el pliego se recoge el estudio de viabilidad para habilitar un parking subterráneo, dentro del apartado de acceso al recinto tanto para peatones y ciclistas como para vehículos, lugares de estacionamiento para empleados y zona de carga y descarga.

Parece que más de tres décadas después de su traslado a los edificios modulares que sirvieron para albergar las oficinas de la Sociedad Estatal Expo 92, la Gerencia de Urbanismo de Sevilla contará con una nueva sede, pero ya no se instalará en unas caracolas, sino, por fin, en una edificio de calidad. La cronología de este proyecto se remonta a la primera década de los 2000, con múltiples idas y venidas, la parálisis por la crisis del 2008, varias ubicaciones sobre la mesa e incluso una costosa redacción del mismo que nunca fue aprobada formalmente por ningún órgano de gobierno de la Gerencia.