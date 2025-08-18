Suscríbete a
Urbanismo recibe diez propuestas para el proyecto de su futura sede en la Cartuja de Sevilla

La adjudicación de esta actuación en el mismo espacio de las actuales caracolas, en la parcela situada entre la avenida Carlos III, la calle Francisco de Montesinos y el helipuerto, se conocerá a finales del mes de septiembre

Actual sede de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla
Actual sede de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla J. M. Serrano
Jesús Díaz

El Ayuntamiento de Sevilla tiene encima de la mesa hasta diez propuestas para realizar el proyecto de la futura sede de la Gerencia de Urbanismo, en la misma parcela de la isla de la Cartuja en la que lleva tres décadas ... instalada realizando su función en construcciones modulares, las conocidas caracolas, ubicadas en el solar entre la avenida Carlos III, la calle Francisco de Montesinos y el helipuerto.

