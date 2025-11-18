Suscríbete a
Urbanismo multa con 600 euros a las terrazas Bilindo y Alfonso por usar más veladores de los autorizados

El Ayuntamiento de Sevilla ya expedientó el pasado verano a los propietarios de ambos negocios por el incumplimiento de esta normativa

La terraza Bilindo está ubicada entre el Paseo de las Delicias y la Plaza de América
Mario Daza

El Ayuntamiento de Sevilla aprobará hoy un nuevo expediente sancionador a dos de las terrazas de verano más emblemáticas de la ciudad por hacer uso de más veladores de los permitidos en la licencia que tienen concedida. La comisión ejecutiva de la Gerencia de ... Urbanismo tiene previsto dar curso esta mañana a dos multas a los propietarios de los negocios Bilindo y Alfonso, por valor de 600 euros cada una, como consecuencia del incumplimiento reiterado de la ordenanza municipal . En concreto, en la documentación técnica se especifica que los inspectores han detectado la instalación de más mesas y sillas de las que tenían permitidas.

