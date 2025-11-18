Urbanismo multa con 600 euros a las terrazas Bilindo y Alfonso por usar más veladores de los autorizados

El Ayuntamiento de Sevilla aprobará hoy un nuevo expediente sancionador a dos de las terrazas de verano más emblemáticas de la ciudad por hacer uso de más veladores de los permitidos en la licencia que tienen concedida. La comisión ejecutiva de la Gerencia de ... Urbanismo tiene previsto dar curso esta mañana a dos multas a los propietarios de los negocios Bilindo y Alfonso, por valor de 600 euros cada una, como consecuencia del incumplimiento reiterado de la ordenanza municipal . En concreto, en la documentación técnica se especifica que los inspectores han detectado la instalación de más mesas y sillas de las que tenían permitidas.

Fue el pasado mes de julio cuando este órgano de Urbanismo ya avisó a los responsables de estas empresas de una práctica que no se ajustaba a las condiciones de la licencia en vigor. Lo hizo con la apertura de un primer expediente sancionador por el que se ordenaba la inmediata suspensión del uso y la retirada de la instalación de veladores fuera de norma. En el caso de la terraza Bilindo, ubicada en la finca sita en Plaza de América número 1 y en el Paseo de las Delicias, se realizaba un apercibimiento previo a sus gestores, que en anteriores ocasiones ya habían sido llamados al orden por parte del Consistorio hispalense en relación al mismo tema. Ahora, y tras desoír las exigencias de la Gerencia, se ha impuesto una sanción económica que, en caso de persistir, podría ver aumentada su cantidad.

En el caso de Bar Alfonso, situado en el número 13 del Paseo de las Delicias, el escenario que se denuncia es idéntico. Los inspectores de la Gerencia de Urbanismo comprobaron el pasado mes de junio que también se llevaba a cabo en el negocio un uso excesivo de veladores aprovechando el amplio espacio libre que tiene a su alrededor. Entonces, se ordenó la retirada de las terrazas fuera de licencia. Sin embargo, sus dueños hicieron caso omiso al expediente y continuaron con esta práctica irregular. Por ello, la comisión ejecutivo autorizará hoy la imposición de la multa por valor de 600 euros.

Ambos establecimientos ya fueron objeto de una sanción muy parecida en el año 2017, fecha en la que el Ayuntamiento de Sevilla solicitó oficialmente la «retirada de la totalidad» de veladores e instalaciones ubicadas en suelos declarados como espacios libres y que carecerían de autorización para la ocupación de los terrenos. Finalmente, llegaron a un pacto para mantener su actividad en esta zona anexa al Parque de María Luisa. No obstante, ahora, y a pesar de las exigencias de la Gerencia de Urbanismo, vuelve a caer sobre sus propietarios una multa que es muy inferior al beneficio económico que obtienen por esta actividad fuera de norma.