Suscríbete a
ABC Premium

Urbanismo mejorará la estética de la zapata de la calle Betis en Triana con la renovación de su pintura

Este martes arrancarán en el espacio estos trabajos de mantenimiento que durarán tres semanas y que cuentan con un presupuesto de 30.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla inicia la limpieza de la zapata de la calle Betis

El Ayuntamiento pintará esta semana la zapata de la calle Betis en Triana
El Ayuntamiento pintará esta semana la zapata de la calle Betis en Triana JUAN FLORES

S. L.

La zapata de la calle Betis, uno de los elementos más característicos de la orilla trianera del río Guadalquivir, mejorará su estética a partir de esta próxima semana. El Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto iniciar durante estos días unos trabajos de pintura en ... sus muros, con el objetivo de mejorar su aspecto y estado general de conservación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app