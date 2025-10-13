Urbanismo mejorará la estética de la zapata de la calle Betis en Triana con la renovación de su pintura

La zapata de la calle Betis, uno de los elementos más característicos de la orilla trianera del río Guadalquivir, mejorará su estética a partir de esta próxima semana. El Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto iniciar durante estos días unos trabajos de pintura en ... sus muros, con el objetivo de mejorar su aspecto y estado general de conservación.

En concreto, la Gerencia de Urbanismo llevará a cabo una actuación que va a consistir en el raspado de la pintura actual y el picado del mortero de cemento, de modo que se deje la superficie preparada para recibir uno nuevo a continuación. Finalmente, los operarios aplicarán hasta dos capas de pintura en los mismos colores que los actuales, según detallan fuentes municipales a Europa Press.

El muro en cuestión está compuesto por varios tramos con alturas que oscilan entre 1,40 y 6,75 metros y se encuentra limitado por el acerado de la calle Betis y, en su parte inferior, por unas plataformas de hormigón de anchura variable en la orilla del río. En el caso concreto del raspado de su pintura y el picado del mortero se realizará con medios manuales, teniendo «especial precaución para que los restos de estos materiales no contaminen las aguas del río».

Los trabajos, presupuestados en 30.557 euros, se iniciarán mañana martes 14 de octubre y durarán alrededor de tres semanas. Según el Ayuntamiento de Sevilla, esta actuación «permitirá devolver las condiciones estéticas adecuadas a este elemento tan característico de la calle Betis, en particular, y del barrio de Triana, en general, y que forma parte del paisaje urbano de esta zona, ocupando una ubicación privilegiada junto al Guadalquivir».

Cabe recordar que el gobierno de José Luis Sanz ya acometió a finales del año 2023 otra serie de trabajos de limpieza y arreglo en dicha zapata. Una actuación, similar a la que se llevará a cabo en los próximos días, que en aquel momento con un presupuesto total de 44.386 euros. Ahora, esta decisión de volver a poner en valor esta zona de Triana, «permitirá su adecentamiento y su puesta a punto para preservar su imagen».