Urbanismo da licencia para que el geriátrico de la calle Gerona sea un hotel

La antigua residencia de ancianos situada en el número 6 de la calle Gerona tiene ya el plácet para adaptar sus instalaciones a hotel. La comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo celebrada en el día de ayer aprobó la concesión de la licencia ... de obras a la promotora del proyecto, con el objetivo de ejecutar unos trabajos que permitirán adaptar la edificación existente a sus nuevos usos como complejo hotelero, sumándose así a la amplia oferta de establecimientos de esta índole que ya existe en los alrededores de las Setas de la Encarnación y que ha crecido de forma exponencial en estos últimos años.

En concreto, el expediente refrendado en Urbanismo, al que ha tenido acceso este periódico, avala que se realice esta actuación encaminada a la obra de reforma consistente en la redistribución interior y acondicionamiento para adecuar el edificio al uso hotelero. Al respecto, se indica que los trabajos permitirán que se elimine la unión funcional con el edificio contiguo en plantas baja, primera y segunda, según proyecto básico presentado en Registro con fecha 18 de diciembre de 2017. Al mismo, también se sumaron en su momento otros documentos complementarios con fecha de 24 de abril de 2024 y de 3 de mayo de ese mismo año.

Se trata de un inmueble de tres plantas (la baja más otras dos en altura) en el que anteriormente se ubicaban parte de las dependencias de la residencia de ancianos 'Juan Grande', con acceso también a través de la calle Santa Ángela de la Cruz, y que dejó de prestar servicio hace ya algún tiempo. Con anterioridad, esta misma finca de la calle Gerona ya acogió otros usos, siendo sede, por ejemplo, de una academia perteneciente a la empresa System en la que se ofrecían diferentes cursos de formación de diversa índole. Desde hace un año, como confirman a ABC desde el hotel, el inmueble está abierto como complejo hotelero, una actividad que a priori no contó con la preceptiva licencia del Ayuntamiento.

En concreto, Urbanismo ordenó la clausura del hotel que había puesto en marcha la empresa Welldone en este edificio, indicando que no contaba con la autorización necesaria para ello. La Gerencia dio curso a ese expediente en el mes de diciembre del año 2019, indicando que el complejo de dos estrellas que funcionaba en el número 6 de la calle Gerona se había puesto en funcionamiento sin que la parcela en cuestión contase con un uso hotelero. De hecho, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla indicaba que esos terrenos tenían una calificación de Bienestar Social y, por tanto, mientras no se modificara esta herramienta urbanística no sería posible que se siguiera utilizando para tal fin.

Aquella decisión del Ayuntamiento provocó la paralización de la actividad hotelera, sin que hasta ahora se hayan producido novedades en la tramitación por de la Gerencia de Urbanismo, que no fue hasta ayer cuando dio luz verde a los trabajos de reforma para adaptar el uso de geriátrico al de hotel. Desde hace un año sí reinició su actividad turística.

Habitaciones a 250 euros

De hecho, la página web oficial de la cadena Welldone oferta a sus clientes la posibilidad de alojarse en este hotel, denominado 'Antiquarium', con valoraciones de algunas personas que han disfrutado de algunas de sus habitaciones en los últimos meses, incluso esta pasada Semana Santa. Sin embargo, basta con dar un paseo por la calle Gerona para comprobar que no hay ninguna referencia en el exterior del inmueble que indique que eso es un complejo hotelero, algo de lo que en Urbanismo no tienen noticia alguna.

A través de los portales habituales se puede reservar una noche (o varias) para algunas fechas que todavía siguen estando disponibles. Entre ellas, la emblemática noche del Alumbrado de la Feria de Sevilla. El coste de una habitación estándar para dos personas alcanza los 250 euros para esa jornada.