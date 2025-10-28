Suscríbete a
Urbanismo exige a la Casa Pilatos la legalización de unas obras ejecutadas sin licencia

Son dos pequeños huecos abiertos en la fachada de la calle Imperial en los que se han instalado unas rejillas de ventilación para la salida de los gases

La fachada principal de la Casa de Pilatos en Sevilla
La fachada principal de la Casa de Pilatos en Sevilla RAÚL DOBLADO
Mario Daza

El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado una advertencia a los responsables de la Casa de Pilatos, cuyo mantenimiento y gestión de visitas está a cargo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, por la ejecución de unas obras en el edificio sin la preceptiva ... autorización de los técnicos. Según ha podido saber este periódico, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo que se celebra en la mañana de hoy martes ha incluido un punto en su orden del día relacionado con una actuación acometida recientemente en el histórico inmueble del Casco Antiguo. En este sentido, se va a requerir a sus actuales gestores que en el plazo establecido por la normativa procedan a legalizar unos trabajos en su fachada y que se realizaron sin tener licencia para ello.

