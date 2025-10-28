Urbanismo exige a la Casa Pilatos la legalización de unas obras ejecutadas sin licencia

El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado una advertencia a los responsables de la Casa de Pilatos, cuyo mantenimiento y gestión de visitas está a cargo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, por la ejecución de unas obras en el edificio sin la preceptiva ... autorización de los técnicos. Según ha podido saber este periódico, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo que se celebra en la mañana de hoy martes ha incluido un punto en su orden del día relacionado con una actuación acometida recientemente en el histórico inmueble del Casco Antiguo. En este sentido, se va a requerir a sus actuales gestores que en el plazo establecido por la normativa procedan a legalizar unos trabajos en su fachada y que se realizaron sin tener licencia para ello.

En concreto, los técnicos de la Gerencia han puesto sus miras sobre dos intervenciones concretas que se han llevado a cabo en la Casa de Pilatos y para las que solicitarán ahora su legalización a través de la presentación de la documentación oportuna. Una de ellas se ha producido en la fachada de la calle Imperial. Allí, los operarios han abierto dos pequeños huecos en el zócalo existente con la finalidad de colocar en ellos unas rejillas realizadas en aluminio. Las mismas servirán para la salida de gases de la instalación de climatización que existe en la sala de restauración. Asimismo, también se han instalado dos pequeños tubos destinados a las salidas de agua de la citada instalación hacia la vía pública, sin que se haya comunicado con anterioridad a Urbanismo la realización de esta actuación.

Paralelamente, y dentro de la misma intervención, se ha detectado que en la azotea de la primera planta, próxima también a la fachada que da hacia la calle Imperial, se encuentra colocado un andamio destinado a las labores de mantenimiento del revestimiento exterior de este cuerpo de dos plantas de altura. Un espacio que está situado junto a la caja de escalera cubierta con unos cristales. Al parecer, y según consta en el expediente que tramitará hoy la comisión ejecutiva, tras este andamio se aprecia la instalación de otro tubo destinado a la salida de gases que discurre pegado a la fachada del mencionado cuerpo de dos plantas. Se trata de una estructura que a simple vista parece ser de nueva instalación y para la que no consta tampoco la petición de la preceptiva licencia por parte de los gestores del edificio.

Fuentes municipales han confirmado a ABC de Sevilla que hoy se le dará curso a este requerimiento y que el acuerdo relacionado con el mismo se comunicará oficialmente a los responsables de la Casa de Pilatos durante los próximos días. En este sentido, han insistido que una vez que reciban esta notificación, desde la Fundación Casa Ducal de Medinaceli tendrán que proceder a presentar toda la documentación que se les exige y que, una vez que cumplan con este procedimiento, desde la Gerencia de Urbanismo van a ejecutar la legalización de las obras que se han realizado. Al respecto, aclaran que, aunque las mismas se han llevado a cabo sin licencia, se considera que este aspecto quedaría solucionado cuando se aporten las certificaciones exigidas, sin que el asunto llegue a mayores.

Esta fachada de la calle Imperial de este palacio mudéjar datado del siglo XV, adaptado a la estética renacentista un siglo después, ya fue objeto de una serie de trabajos de restauración hace no mucho tiempo. En concreto, en el año 2020, el Ayuntamiento de Sevilla exigió a los gestores de la Casa de Pilatos que acometieran obras de urgencia sobre la misma ante el mal estado de conservación que presentaba y que había provocado un riesgo más que evidente de posibles desprendimientos. Desde Urbanismo se solicitó una revisión de la cornisa, del pretil formado por una celosía con remate y pilastras y del revestimiento del muro de cerramiento. Tareas en las que se invirtió un presupuesto de unos 21.000 euros.