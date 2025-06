Los toldos de la Avenida de la Constitución se colocarán «en breve» según Urbanismo

Sevilla afrontará este fin de semana la primera ola de calor del verano –la segunda en lo que va de año– sin contar con una de las grandes apuestas del gobierno de José Luis Sanz para hacer frente a las altas temperaturas en la ... ciudad. A pesar de los plazos que inicialmente facilitó el Ayuntamiento hispalense –ya incumplidos–, los toldos de la Avenida de la Constitución siguen sin estar instalados y parece que aún restan unas semanas para que así sea. Es más, a estas alturas del mes de junio ni siquiera han empezado a ejecutarse las tareas previas a la llegada de estas estructuras de sombra y que son imprescindibles para que las velas empiecen a poblar el cielo de este céntrico enclave.

Nadie en el gobierno municipal quiere dar una fecha exacta para que esto ocurra, fundamentalmente porque los anteriores plazos no han podido cumplirse por diferentes contratiempos y prefieren evitar otro error que convierta un proyecto necesario en la serpiente mediática y veraniega del año. Algo que, por ejemplo, ya ocurrió el pasado 2024 con el retraso en la colocación de estas lonas en Marqués de Contadero, que no se instalaron hasta inicios del mes de septiembre y que luego fueron arrasados por los fuertes vientos. Frente a ello, fuentes de la Gerencia de Urbanismo consultadas ayer por este periódico confirmaron que la resolución de este asunto no debe dilatarse en exceso en el tiempo y que, por tanto, debe ser «inminente». Tal es así que, salvo imponderables, los toldos de la Avenida se empezarán a colocar «en breve».

Lo cierto es que a día de hoy no hay ningún indicio en la zona de que las velas vayan a colgarse en pocos días. Primero será necesario que se realicen los anclajes en las fachadas de los tramos que irán cubiertos, para enganchar en ellos los vientos que soportarán las estructuras. Un trabajo que no es complicado pero que sí requiere de una actuación minuciosa por parte de los operarios de la empresa Heliopol, que resultó ser la adjudicataria de este contrato. A partir de ahí, el siguiente paso sería el de descargar en la Avenida los grandes maceteros –peanas con jardineras– en los que irán los mástiles que sujetarán los toldos, colocándolos en los puntos asignados y procediendo a la colocación de las lonas. A la vista de los plazos que se indican en el pliego, es más que probable que la estructura completa no esté finalizada hasta los últimos días del mes de julio. Si nada falla.

En dos áreas

En total, se invertirán más de 290.000 euros en entoldar la Avenida de la Constitución en dos tramos, ya que se dejará libre el espacio comprendido entre el edificio del Archivo de Indias y la esquina de la parroquia del Sagrario con la calle Alemanes, evitando que se produzcan interferencias visuales en la Catedral. El proyecto aclara que las lonas de sombra se instalarán en una primera parte que iría desde la Puerta Jerez hasta el cruce con la calle Santander, y en un segunda que comprendería el espacio que hay entre la calle Alemanes y la Plaza Nueva. Entre ambas suman una superficie de 1.296 metros cuadrados.

La intención inicial era que el montaje comenzara tras el Domingo de Resurrección, aprovechando la retirada de las estructuras de la Carrera Oficial y el fin de la Semana Santa. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que la complejidad del entorno patrimonial y la burocracia de la administración han impedido cumplir los plazos.