Urbanismo desbloquea 40 millones para grandes proyectos como Santa Clara o el Pabellón Real

La Gerencia de Urbanismo dará hoy un paso definitivo dentro de la apuesta del gobierno de José Luis Sanz por la conservación del patrimonio de Sevilla. Este martes, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar inicialmente un suplemento de crédito de casi ... 40 millones de euros para la financiación de una serie de grandes proyectos que permitirán la ejecución de obras de mejora en edificios singulares de la capital hispalense. La propuesta, una vez que logre superar el trámite de esta mañana, será elevada al Pleno del Ayuntamiento del próximo 18 de octubre, donde deberá contar con el apoyo mayoritario del resto de los grupos de la oposición.

En concreto, el expediente al que ha tenido acceso este periódico recoge la propuesta para aprobar una modificación del Anexo de Inversiones del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo del año 2007, con el objetivo de atender económicamente algunas de las actuaciones previstas en el Plan de Enajenaciones e Inversiones del Plan Municipal del Suelo 2024-2027. Así, las partidas que se proponen se financiarán a través de un importe que llega en total a los 39.823.317,06 euros, cifra que se logra con una baja de recursos por idéntica cuantía. En conjunto, se destinará a sostener algunas obras de mejora en los barrios, a la rehabilitación de Bienes de Interés Cultural que son propiedad actualmente del Ayuntamiento de Sevilla y a la ejecución de nuevas infraestructuras.

El grueso de esta cantidad global, alrededor de 23 millones de euros, se van a invertir en el patrimonio histórico. Así, se proponen actuaciones como las obras rehabilitación y consolidación del compás y edificaciones colindantes del Convento Santa Clara (Ámbitos 1 y 3), por valor de 8.528.275 euros; junto con la segunda fase de la intervención en el Pabellón Real para que pase a ser el Centro de Estudios Aníbal González, dotándola de 5.531.461 euros. Por otro lado, se destinan 5,7 millones a la segunda fase del Monasterio de San Jerónimo, 2,6 millones para la rehabilitación de la antigua iglesia de San Laureano, y una partida de 521.327 euros para la reforma y puesta en valor de las antiguas caballerizas, la torre y la nave del Molino de la Hacienda Miraflores, en la que también se trabajará en su entorno.

El entorno del Lope de Vega

Por otro lado, y también dentro de esta misma modificación del anexo de inversiones, la Gerencia de Urbanismo invertirá unos nueve millones de euros en actuaciones generales de reposición. La gran parte de esta cifra irá a parar a las obras de reordenación del entorno del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición, con un presupuesto de 6,8 millones y el objetivo de que sea uno de los alicientes de la conmemoración del primer centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. Además, 1,8 millones irán a parar a la mejora del hábitat en zonas desfavorecidas, concretamente al viario que hay entre las rotondas de las calles Huerta de la Fontanilla y Astrofísica, en el entorno del Polígono Norte y El Vacie. Finalmente, la reurbanización en el Distrito Macarena de la calle Artesanos Peluqueros se llevará 449.294 euros.

Para esta vía también hay otras partidas de 10.597 euros en el marco de las inversiones en nuevas infraestructuras y de 61.337 euros en mejoras de la eficiencia energética en el alumbrado público. El resto del montante total, unos 7,8 millones de euros, irá a partir a diversas actuaciones en varios edificios. Entre ellos, el proyecto de nueva construcción del Centro Cívico Bermejales Sur se llevará 4.230.500 euros y el del Centro Cívico de Tres Barrios-Amate contará con 2.959.742 euros. El último espacio que se verá beneficiado por este aporte económico será la Fábrica de Vidrios de la avenida de Miraflores. Por un lado, se inyectarán 586.743 euros para la dirección facultativa y coordinación de las obras de rehabilitación de las naves 1 y 4 y, por otro, se destinarán 50.965 euros para la actividad arqueológica vinculada con este mismo proyecto.