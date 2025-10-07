Suscríbete a
Urbanismo desbloquea 40 millones para grandes proyectos como Santa Clara o el Pabellón Real

El Consejo de Gobierno aprueba una modificación del anexo de inversiones de la Gerencia de 2007 para atender diversas actuaciones previstas en el Plan de Enajenaciones e Inversiones del PMS 2024-2027

El Ayuntamiento de Sevilla invertirá 300.000 euros para financiar las obras de Santa Inés y San Gregorio

El Pabellón Real del Parque de María Luisa acogerá el Museo de Aníbal González
El Pabellón Real del Parque de María Luisa acogerá el Museo de Aníbal González
Mario Daza

La Gerencia de Urbanismo dará hoy un paso definitivo dentro de la apuesta del gobierno de José Luis Sanz por la conservación del patrimonio de Sevilla. Este martes, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar inicialmente un suplemento de crédito de casi ... 40 millones de euros para la financiación de una serie de grandes proyectos que permitirán la ejecución de obras de mejora en edificios singulares de la capital hispalense. La propuesta, una vez que logre superar el trámite de esta mañana, será elevada al Pleno del Ayuntamiento del próximo 18 de octubre, donde deberá contar con el apoyo mayoritario del resto de los grupos de la oposición.

