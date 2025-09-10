Urbanismo 1- Betis 0

Algo está pasando en Sevilla que me deja de piedra. El Ayuntamiento va a aprobar la licencia del nuevo Benito Villamarín mucho antes de que el Real Betis adjudique la obra en diciembre. El mundo al revés: una administración es más diligente que una entidad privada interesada en un proyecto de reforma y mejora que hasta ahora se había encontrado inmerso en el bucle de la burocracia. Mejor será que el Betis se dé prisa en la gestión de su obra antes de que Urbanismo le saque los colores, porque sabemos cómo empiezan los albañiles pero no cuando terminan. Me dicen todos los que saben de estas cosas que lo de estar sólo dos años en la Cartuja es un plazo demasiado optimista. A ver si no se nos echa el Mundial encima. Vamos Betis, vamos, … pero vamos de verdad.

