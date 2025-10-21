Suscríbete a
ABC Premium

Urbanismo autoriza las obras de 14 apartamentos turísticos en el Centro de Sevilla

Los alojamientos, cuya licencia depende de la Junta de Andalucía se distribuirán entre dos fincas situadas en las calles Lineros y Álvarez Quintero

La norma de José Luis Sanz rebaja un 60% las licencias de nuevos pisos turísticos en Sevilla

Ocho de los apartamentos turísticos estarán en la calle Lineros 15 y 17 de Sevilla
Ocho de los apartamentos turísticos estarán en la calle Lineros 15 y 17 de Sevilla GOOGLE
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En pleno proceso de revisión de la actual normativa municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad, el gobierno de José Luis Sanz sigue afrontando la problemática que supone la apertura de nuevos apartamentos turísticos. Se trata de una ... tipología de alojamientos para visitantes diferente que, por lo tanto, tiene otra serie de características singulares como el hecho de que sus licencias no son competencia de las administraciones locales, sino en este caso de la Junta de Andalucía. Por ello, el Consistorio no tiene capacidad para poder limitarlas. Esto provoca que se sigan abriendo algunas en la capital hispalense y que la Gerencia de Urbanismo se vea obligada legalmente a conceder las autorizaciones de obras para aquellos promotores que lo soliciten.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app