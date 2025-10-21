Urbanismo autoriza las obras de 14 apartamentos turísticos en el Centro de Sevilla

En pleno proceso de revisión de la actual normativa municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad, el gobierno de José Luis Sanz sigue afrontando la problemática que supone la apertura de nuevos apartamentos turísticos. Se trata de una ... tipología de alojamientos para visitantes diferente que, por lo tanto, tiene otra serie de características singulares como el hecho de que sus licencias no son competencia de las administraciones locales, sino en este caso de la Junta de Andalucía. Por ello, el Consistorio no tiene capacidad para poder limitarlas. Esto provoca que se sigan abriendo algunas en la capital hispalense y que la Gerencia de Urbanismo se vea obligada legalmente a conceder las autorizaciones de obras para aquellos promotores que lo soliciten.

Como consecuencia de esta situación, la comisión ejecutiva de Urbanismo que se celebra esta mañana ha incluido en su orden del día la concesión de licencia de obras para dos proyectos diferentes de apartamentos turísticos, ambos situados en el Casco Antiguo de la ciudad. Por un lado, la Gerencia dará hoy luz verde a los trabajos de rehabilitación de los edificios situados en la calle Lineros 15 y 17, con la finalidad de implantar en ellos este tipo de alojamientos. En concreto, el expediente recoge que la actuación afectará a las plantas baja, primera y segunda y terciario comercial del inmueble del número 15 y al terciario comercial en plantas baja y primera y vivienda en plantas segunda y tercera del 17. Entre todos ellos se implantarán ocho apartamentos turísticos en esta zona próxima a la Plaza del Salvador.

En el mismo orden del día se incluye otro proyecto al que también se le dará hoy autorización y que en este caso afecta a la finca situada en el número 48 de la calle Álvarez Quintero, en los alrededores de la Catedral de Sevilla. En concreto, se concederá la legalización y las obras de reforma de un edificio que cuenta con tres plantas más ático y un semisótano para ubicar en él las instalaciones necesarias para su puesta en servicio. Con todo, el inmueble transformará sus usos actuales a los hoteleros, dando cabida en su interior a un total de seis apartamentos turísticos. Un proyecto que se suma a los numerosos alojamientos con las mismas características que ya operan en esta zona de la capital hispalense, convertida en el principal ejemplo de la implantación de esta actividad frente a los residenciales.

Al margen de la concesión de la licencia, existen importantes diferencias entre los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico. En el caso de los primeros, tiene como particularidad que ocupan la superficie total del inmueble y no un piso aislado como sí llega a ocurrir en el otro modelo. Además, es habitual que su gestión suela estar en manos de una empresa o entidad relacionada con este sector y que, paralelamente, incorpore otros servicios mínimos a disposición de los clientes como la limpieza periódica, la atención al usuario, el cambio de ropa de cama o la ejecución de tareas de mantenimiento, entre otras.