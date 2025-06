Un universitario en Sevilla: «En cinco años hemos pasado a pagar un tercio más por un piso»

Los estudiantes de la capital hispalense están acostumbrados a que el precio que pagan por el alquiler no está a la altura del lugar en el que viven. Uno de ellos es Francisco que llegó a Sevilla hace cinco años para cursar sus estudios universitarios. ... En este tiempo siempre ha vivido en el barrio de Triana dada su cercanía a la Cartuja, ya que estudia en la Facultad de Comunicación. «En cinco años hemos pasado e los 700 a los 1.050 euros; un tercio más por persona» explica a ABC este joven de 23 años.

Desde que llegara a Sevilla en 2020 ha cambiado cuatro veces de piso, ya que como señala «la oferta es muy mala» por lo que cada año ha querido buscar un lugar mejor. Explica también que los contratos que los caseros le hacen a los estudiantes suele corresponder al curso escolar: de septiembre a junio. «Ahora, si te quieres quedar al año siguiente en el mismo piso tienes que pagar el verano; antes no sucedía tanto», reconoce el estudiante, que hasta este año no ha repetido piso.

Su primer curso lo pasó en la calle Tadeo Soler, pagando 700 euros por tres habitaciones y un baño. El segundo se fue a la calle Maestro Jiménez y pagaban 900 euros por tres habitaciones y un baño. En su tercer año decidió mudarse a la calle San Jacinto a un piso igual por 800 euros. Fue el pasado curso cuando encontró el piso en el que ya lleva dos años; en la calle Evangelista por 900 euros al mes, tres habitaciones y dos baños. No obstante, este año el precio ha subido a 1050 euros. «Entiendo la subida de 50 euros por cabeza este año; todo ha subido», explica este chico quien, de no conseguir prácticas el próximo curso, volverá a su pueblo. Si tuviera suerte, se verá probablemente pagando por trabajar ya que la mayoría de las prácticas o no son remuneradas o si lo son, no dan para vivir.

Ahorrarse el alquiler

María de los Ángeles es otra estudiante que como la mayoría ha pasado su etapa universitaria cada año en un sitio. Natural de Jerez, su primer curso en la universidad, también el 2020/21 lo pasó a distancia. «Las clases eran a distancia por lo que no tenía necesidad de pagar un alquiler en Sevilla» declara. En su segundo año se mudó a la zona de Santa Justa; concretamente a la calle Doctor Delgado Roig pagando 700 euros por un piso de 3 habitaciones y un baño.

En su tercer año como universitaria decidió volver a casa. «Al final es una hora de trayecto y con el bono de transportes me salía mucho más económico estar en Jerez y ahorrarme el alquiler en Sevilla» explica la joven. El pasado curso 2023/24 decidió volver a mudarse a la capital hispalense para disfrutar de su último año como universitaria. Su nuevo hogar estuvo esta vez en la calle Pérez Hervás por el que pagaban 750 euros por un piso también de tres habitaciones.