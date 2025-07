Las universidades privadas de Sevilla se pronuncian: «El debate público vs privado no tiene sentido en pleno siglo XXI»

Hace unos días la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), entre las que se encuentra la Universidad de Sevilla, hacía público un comunicado en el que atacaba la proliferación de títulos en universidades privadas, en detrimento de los que se ofertan en la ... pública. Concretamente, criticaba que las nuevas universidades privadas y la ampliación de la oferta de títulos en las existentes deben cumplir con los mismos requisitos de calidad que las universidades públicas andaluzas, tanto en formación como en investigación y responsabilidad social. Instaban al gobierno andaluz a que se garantice por ley que estos nuevos centros cumplan con los requisitos mínimos exigibles, atendiendo a las misiones básicas de la educación superior. De igual manera, afeaban a la Junta la ocultación de información sobre los nuevos títulos autorizados en los centros universitarios privados, mencionando en dichos comunicado a los dos que imparten enseñanzas en Sevilla, la Universidad CEU Fernando III y la Universidad de Loyola.

Reacciones desde Sevilla

Este periódico se ha puesto en contacto con los rectores de ambos centros en Sevilla con el objeto de valorar públicamente las quejas de sus homólogas de carácter público. «La polémica suscitada en los últimos días creo que es estéril. Las universidades deben esforzarse en impartir una magnífica docencia y promover una actividad investigadora de primer nivel, trabajar por transmitir valores y contribuir, por supuesto, al desarrollo económico y social del entorno donde se encuentre. Las universidades privadas como la nuestra son fundaciones sociales sin ánimo de lucro, que están sujetas a las mismas normas y exigencias, tanto de la Consejería de Universidades como de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que el resto de las universidades andaluzas», señala José Alberto Parejo, rector en la CEU Fernando III. Su homólogo en la Universidad de Loyola, Fabio Gómez-Stern, coincidía en semejantes términos, y valora que «como defensores de la excelencia y la calidad en la formación superior, apoyamos la existencia de un organismo como la ACCUA y la Acreditación (CAECA). Este tipo de organismos garantizan a la sociedad la calidad de la educación superior, puede que no sean perfectos, pero desde luego, son necesarios».

Ante las dudas presentadas en el comunicado de la AUPA por la poca transparencia de la Junta a la hora de validar títulos en centros privados, Gómez-Stern deja claro que «Loyola ha visto denegada la verificación de algunas titulaciones presentadas desde su creación, y en algunos casos hemos tenido que presentar recurso con alegaciones, siguiendo el procedimiento con normalidad y sin estridencias»; mientras que el rector de la CEU defiende también la integridad de la Junta en su proceder con ellos, ya que «aplican la normativa con rigor y eficiencia, aunque a veces sus decisiones nos sean desfavorables».

Una convivencia necesaria

En Sevilla hay muchas opciones de estudio en la amplia oferta de grados universitarios que ofrecen tanto la US, como la Pablo de Olavide, Centro San Isidoro, EUSA, Loyola o la CEU Fernando III. Y en la variedad y la convivencia está el secreto para un alumnado preparado, al menos eso defienden los dos rectores sevillanos de centros privados. «La competencia y la colaboración entre unas y otras mejora a ambas, les ayuda a optimizar sus tareas de formación, investigación y transmisión de conocimientos, cultura y valores», apunta José Alberto Parejo; mientras que el rector de la Universidad Loyola señala que «la formación universitaria de calidad no sobra en ninguna parte. No somos una amenaza ni por tamaño, ni por tradición, ni por precio, ni por financiación».

Ambos rectores de estos centros con sede en Sevilla fueron cuestionados sobre el motivo de este enfrentamiento entre las universidades públicas y las privadas, alentadas por algunos partidos políticos a nivel nacional y regional. «Supongo que estas críticas llegan por razones fundamentalmente políticas, unido a una falta de conocimiento del papel de las universidades privadas. Ideologías aparte, lo nuevo tiende a provocar cierto rechazo por el propio desconocimiento. En Andalucía, para este curso solamente un 7 % de los títulos que se ofrecen se imparten en una universidad privada. No es algo que distorsione el sistema, al contrario, lo enriquece y aumenta su diversidad y, con ello, la libertad de elegir de los alumnos y de sus familias», argumentaba el rector de la CEU Fernando III. Por su parte, Fabio Gómez-Stern indica que «la estigmatización de la universidad privada por parte de algunos poderes públicos o partidos políticos tiene claramente raíces ideológicas, pero este debate 'publico vs privado' carece de sentido en el siglo XXI. El debate no debe estar en la titularidad, sino en la calidad».

Las dudas no son buenas

Esta polémica entre la universidad pública y su convivencia con la privada no trae nada bueno para ambas, según comenta José Alberto Parejo, ya que «cuestionar la calidad del sistema universitario no es adecuado en tanto en cuanto lo que se genera al final es una pérdida de confianza de los ciudadanos y una sombra de duda en el funcionamiento del propio sistema». Entiende el rector de la Loyola que los esfuerzos deben centrarse en «denunciar los llamados 'chiringuitos educativos' o las instituciones que hacen las cosas mal», así que «dejemos de tratar de dividir este sector a la antigua, porque es un debate mal orientado y que debería estar superado».