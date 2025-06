La Universidad de Sevilla refuerza su posición en el ranking QS World

La edición para el año 2026 del prestigioso ranking de universidades QS World University ha posicionado a la Universidad de Sevilla como la 469 del mundo. De esta forma, la US prácticamente se mantiene en su puntuación global desde la edición anterior. Además, hay que tener en cuenta que en la última edición ha aumentado considerablemente el número de universidades evaluadas en el ranking, pasando de 5.663 a 8.476 universidades.

Los indicadores que más positivamente influyen en la valoración ponderada de la US son la Reputación Académica, en la que la US escala hasta 11 posiciones en esta edición, la Red Internacional de Investigación, en la que la US ocupa la posición 162, y Sostenibilidad, donde la US llega a la posición 376. La Red Internacional de Investigación es la clave en la mejora continuada de la Universidad de Sevilla en la valoración de este ranking, ya que obtiene un resultado del 90.8% respecto a la universidad mejor valorada (100%).

En España, los indicadores en los que la US obtiene mejores posiciones son igualmente la Reputación Académica y la Red Internacional de Investigación, en los que ocupa la sexta y séptima posición, respectivamente, al igual que en la edición anterior. La US ha mejorado en dos posiciones nacionales en el indicador de Sostenibilidad y uno en la diversidad de Estudiantes Internacionales.

El QS World University Rankings evalúa a las universidades utilizando 9 indicadores, que valoran en general la investigación, la calidad de la enseñanza, la internacionalización, la empleabilidad, la sostenibilidad, la reputación académica mundial y la reputación para empresas contratantes de sus alumnos. Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas. La primera vía son las encuestas que realiza Quacquarelli Symonds anualmente con la finalidad de medir el nivel académico de las universidades, así como el resultado de la empleabilidad de sus titulados. A través de la base de datos de SCOPUS se obtienen los datos de impacto de la investigación. Finalmente, otros datos son proporcionados directamente por las universidades.