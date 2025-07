La Universidad de Sevilla defiende un superávit en las cuentas de 2024 que otros ponen en duda

El Consejo Social de la Universidad de Sevilla ha aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024, tras la propuesta favorable del Consejo de Gobierno y con un informe favorable de auditoría externa. El resultado presupuestario no financiero alcanza un superávit de 5,5 millones de euros, lo que, a juicio de la US, «refleja un ejercicio de responsabilidad, rigor y sostenibilidad en la gestión pública».

Unas cuentas que chocan con lo estipulado por el informe de la gerente de US, Melania Rivers, quien señalaba en el mismo que «el resultado presupuestario ajustado ha presentado un déficit, en el ejercicio 2024, por importe de 8.210.399 euros». Cuestionado por este medio hace unas semanas sobre esa cifra, la US alegó que este dato «no refleja un desequilibrio económico, sino que responde a diferencias técnicas propias del modelo contable público que se sigue en todas las universidades públicas» y que si hubiera indicios de desequilibrio real la consejería habría intervenido.

Así, la US ha comunicado que el volumen total de recursos gestionados superó los 580 millones de euros, con unos ingresos no financieros reconocidos de 565.075.103 euros, mientras que los gastos no financieros fueron de 559.508.233, lo que arroja el resultado presupuestario no financiero de esos 5.566.870 euros de superávit de los que presumen en la gestión de Miguel Ángel Castro, basado en «un ejercicio de responsabilidad, rigor y sostenibilidad en la gestión pública».

Castro lleva años achacando la situación económica de la US a la Junta de Andalucía, algo que ha vuelto a recalcar en el comunicado de las cuentas, señalando que «las cuentas recogen también el impacto de la pérdida de valor del inmovilizado, resultado de años de infrafinanciación (desde la Junta) y contención inversora». Todo ello pese a que la Consejería de Universidades llegó en marzo a un acuerdo con las instituciones académicas públicas andaluzas para la financiación extraordinaria.

La US señala que cumple con el principio de sostenibilidad financiera, con capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. En lo que se refiere al pago a proveedores, el periodo medio de pago ha sido solo 14 días, confirmando la eficiencia en la ejecución del gasto y el compromiso con proveedores.