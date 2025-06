La Universidad de Sevilla arrastra un déficit de ocho millones de euros

La Universidad de Sevilla arrastra un déficit importante, más de ocho millones de euros. Es la herencia que el todavía rector puede dejar al que sea su sucesor al frente de la institución académica que afrontará su proceso electoral, el primero por sufragio universal ... ponderado en veinte años, para elegir al futuro responsable de la Hispalense el próximo mes de octubre.

Desde hace semanas en la comunidad universitaria se venía rumoreando de que Miguel Ángel Castro había dejado un agujero en las cuentas de la Hispalense y el informe de la gerente de la citada entidad así lo confirma.

De hecho, según el estado de cuentas de la Universidad de Sevilla firmado por Melania Rivers, al que ha tenido acceso ABC, «el resultado presupuestario ajustado ha presentado un déficit, en el ejercicio 2024, por importe de 8.210.399 euros».

Ese informe que obra en poder de los miembros del consejo de gobierno de la universidad no fue aprobado en la reunión de este órgano aunque se aprobaron los presupuestos para el año 2025 (que fueron prorrogados el pasado diciembre). Ese presupuesto para 2025 aprobado a mitad de año asciende a 634 millones de euros (un 1,4 por ciento más que el ejercicio anterior).

Pero en esa reunión del consejo de gobierno no pudieron aprobarse las cuentas relativas al ejercicio anterior. Lo ocurrido es algo que está siendo cuestionado por miembros de la comunidad críticos con la gestión de Castro que además señalan lo anómalo de que no se aprobaran porque falta la auditoría que se realiza cada año sobre esas cuentas. Algunos dicen que el agujero puede ser más grande que el que figura en la contabilidad.

En cuanto al grado de ejecución del presupuesto de gastos fue del 73,50%, frente al 78,62% del ejercicio de 2023 según el documento firmado por la gerente.

Además este texto especifica que el presupuesto inicial de la Universidad de Sevilla ascendió a 625.558.635 euros aunque los créditos experimentaron modificaciones por importe de 159.408.486 euros, elevando el presupuesto definitivo a 784.967.121 euros. En cuanto a las obligaciones reconocidas netas fueron de 576.917.682 euros.

Ese balance estima que al cierre del ejercicio se han generado desviaciones negativas acumuladas de financiación, por importe de 5.751.791 euros. Y también que la universidad tiene formalizadas operaciones de préstamo a largo plazo por importe de 20.343.395 euros, siendo el importe de endeudamiento al cierre del ejercicio de 7.846.072 euros, correspondiendo 3.733.333 euros a una ayuda concedida por la Junta de Andalucía, 762.323 euros al préstamo que financió la Residencia «Rector Ramón Carande» y 3.350.416 euros a ayudas concedidas por varios Ministerios.

Sin embargo, el asunto de ese déficit de 8,2 millones de euros que ha llamado la atención de algunos miembros del consejo de gobierno no fue tratado en el consejo de gobierno que aprobó las cuentas para este año 2025. Ese punto fue retirado del orden del día de forma que Castro no tuvo que dar explicaciones de ese déficit pese a que la propia ley obliga a rendir cuentas de lo que se ha gastado.

De hecho la propia normativa de la US establece que las cuentas anuales de la Universidad de Sevilla, elaboradas por el gerente, se someterán a auditoría externa. Y también que esas cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, deben elevarse a informe del Consejo de Gobierno, que las remitirá al Consejo Social para su aprobación.

La versión oficial

Preguntado por el tema, desde el rectorado aseguran que la US ha cerrado 2024 «en equilibrio financiero» y con cumplimiento estricto del marco normativo presupuestario.

Desde el departamento que dirige Castro afirman que los ingresos no financieros reconocido fueron 565.075.103, los gastos no financieros 559.508.233 y el resultado presupuestario no financiero: +5.566.870 euro.

Con respecto a los –8.213.296,21 euros de los que habla la gerente, la US alega que este dato «no refleja un desequilibrio económico, sino que responde a diferencias técnicas propias del modelo contable público que se sigue en todas las universidades públicas» y que si hubiera indicios de desequilibrio real la consejería habría intervenido.

En cualquier caso, es una cifra importante para un presupuesto total de algo más de 625 millones y que llama la atención en la comunidad universitaria. Porque Castro, que lleva años achacando la situación económica a la Junta de Andalucía pese a que la Consejería de Universidades llegó en marzo a un acuerdo con las instituciones académicas públicas andaluzas para la financiación extraordinaria, no explica de dónde sale el agujero.

Por ello desde algunos sectores de la comunidad universitaria, que ahora son críticos con Castro, lo achacan a una «mala gestión» y se preguntan por qué no ha querido explicarse. En los últimos meses se han cuestionado gastos del rectorado que ha emprendido expediciones a China o Vietnam, unos viajes costosos y en los que en algunos casos ha ido acompañado de un «séquito» de veinte personas.

Uno de esos viajes fue en mayo de 2024 para asistir a a la Universidad de Tongji en Shanghai donde tuvo lugar un seminario conjunto Campus Sino Hispánico en un viaje cuestionado por el claustro. Los críticos cuestionaron que se hiciera en un momento financiero delicado. O el de Vietnam en octubre de 2023, para la alianza Ulysseus cuando se celebró una ceremonia con la Universidad de Danang (Vietnam).

Además la propia Gerencia de la Universidad de Sevilla ya pidió al rector hace meses una mayor «austeridad y control del gasto» e incluso se hizo hincapié en la necesidad de un mayor control del gasto de los viajes. Hasta se habló de poner en marcha un programa piloto para dietas y viajes de proyectos de investigación e incluso se apostaba por un nuevo acuerdo marco de agencia de viajes.

Ese agujero supone que el futuro rector tendrá que afrontar, además de la gestión de una institución con 70.000 estudiantes, el saneamiento de las cuentas sobre las que Castro no es claro.