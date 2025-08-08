Suscríbete a
Último paso para empezar la reurbanización de la calle Santa Vicenta María en el Centro de Sevilla

La Gerencia de Urbanismo adjudica a Faecsa, por 244.485 euros, los trabajos que durarán unos cuatro meses y que supondrán el desvío del tráfico por calles del entorno

Sevilla afronta el verano de su transformación con más de 15 grandes obras

Calle Santa Vicenta María, en el Centro de Sevilla
Calle Santa Vicenta María, en el Centro de Sevilla ABC
Jesús Díaz

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado el último paso para la reurbanización de Santa Vicenta María, una calle del Casco Antiguo de unos 900 metros que conecta el entorno de la plaza de la Gavidia con Alfonso XII. En concreto, la Gerencia de ... Urbanismo ha adjudicado las obras, que se prolongarán durante cuatro meses aproximadamente y que supondrá el desvío del intenso tráfico que a diario soporta dada la cercanía de varios colegios y que es la salida natural de los vehículos que utilizan el aparcamiento de la Concordia.

