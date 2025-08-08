Último paso para empezar la reurbanización de la calle Santa Vicenta María en el Centro de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado el último paso para la reurbanización de Santa Vicenta María, una calle del Casco Antiguo de unos 900 metros que conecta el entorno de la plaza de la Gavidia con Alfonso XII. En concreto, la Gerencia de ... Urbanismo ha adjudicado las obras, que se prolongarán durante cuatro meses aproximadamente y que supondrá el desvío del intenso tráfico que a diario soporta dada la cercanía de varios colegios y que es la salida natural de los vehículos que utilizan el aparcamiento de la Concordia.

El pasado día 7, la Gerencia de Urbanismo firma la orden de adjudicación de la obra, para cuya ejecución se han analizado las ofertas presentadas por tres empresas, siendo la seleccionada la de Facsa, por un importe de adjudicación de 202.054 euros (IVA excluido) y de 244.285 euros (IVA incluido). Fuentes municipales han señalado que las obras arrancarán antes de que acabe el año 2025. Al menos es la previsión municipal.

Esta actuación supondrá la renovación integral de la calle Santa Vicenta María, pues por ejemplo ninguno de los acerados de la calle cumple con la normativa de accesibilidad, siendo una de los principales problemas a solucionar. Como ya adelantó ABC, en la zona próxima a la fachada de la residencia de investigadores del CSIC ni siquiera existe. En el lado oeste, en cambio, sí dispone de una banda de aparcamientos en cordón. A todo ello se suma que los adoquines de granito del pavimento son muy irregulares y que, por si fuera poco, el espacio reservado tras la hilera de naranjos se encuentra invadido casi en su totalidad por los veladores de los negocios hosteleros allí ubicados.

La obra arrancará levantando el pavimento de adoquín de Gerena, que se limpiará para su posterior reutilización. También se demolerán los bordillos y acerados. El proyecto supondrá la llegada de la plataforma única, en una intervención similar al resto de las que se están llevando a cabo en el Centro. En la calzada, se reaprovechará el adoquín de Gerena, con una corriente central de granito rosa Monforte. Por su parte, en los acerados se construirán bordillos de granito gris y baldosa de terrazo con el logo del Ayuntamiento. La zona de veladores también quedará limitada con una solería diferencial, al igual que los pasos de peatones.

Una de las claves de esta reurbanización estará en la mejora de la accesibilidad peatonal, para lo que será necesario eliminar al completo toda la banda de aparcamientos que se ubica actualmente en su acera oeste. Además de la reducción del espacio para los ciudadanos, su presencia limita al máximo la visibilidad y obliga a colocar los contenedores de basura en un lugar poco adecuado. Todo ello se eliminará, planteando como alternativa una línea de estacionamiento delante de la zona de veladores que, eso sí, serán sólo para motos y vehículos de carga y descarga en los horarios habilitados. El resto del tiempo podrá estacionar cualquiera que lo desee.

Lo que sí se conservará será la línea de naranjos que actualmente se ubica en la zona más cercana a la calle Virgen de los Buenos Libros. Son, en total, nueve alcorques de los que siete se encuentra ocupados con ejemplares en buen estado de conservación, aunque situados a muy poca distancia y creando una barrera para el alumbrado público. El proyecto de estas obras tiene previsto mantener seis árboles de los actuales y trasplantar el otro, de modo que se resuelva esta problemática. La reurbanización se completa con la instalación de elementos de mobiliario urbano como cubrealcorques, varias papeleras de Lipasam de 50 litros de capacidad y la señalización vertical.