Servinabar facturaba de forma ambigua y opaca la obra del puente de las mordidas

Los conceptos son imprecisos: «ayudas servicios varios», «ayudas varias obras»; además muchas imputan trabajos realizados el mismo mes

Santos Cerdán pagaba con la visa de Servinabar en restaurantes de Sevilla durante actos del PSOE

La UCO reconstruye la trama del puente de las mordidas

Simulación de las facturas emitidas por Servinabar a Acciona Construcción con relación a la sustitución de los tirantes del Puente del Centenario
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil desconoce los trabajos que realizó la empresa navarra Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, en las obras de ampliación del Puente del Centenario que desarrolla Acciona, y por los que la sociedad del que fuera secretario de Organización del PSOE ... se llevó casi dos millones de euros. Así lo revelan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el último informe entregado al Tribunal Supremo donde analizan las relaciones entre ambas compañías y los amaños de contratos públicos de los que la mercantil navarra se beneficiaba con el 2 por ciento del montante total.

