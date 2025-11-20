Servinabar facturaba de forma ambigua y opaca la obra del puente de las mordidas

La Guardia Civil desconoce los trabajos que realizó la empresa navarra Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, en las obras de ampliación del Puente del Centenario que desarrolla Acciona, y por los que la sociedad del que fuera secretario de Organización del PSOE ... se llevó casi dos millones de euros. Así lo revelan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el último informe entregado al Tribunal Supremo donde analizan las relaciones entre ambas compañías y los amaños de contratos públicos de los que la mercantil navarra se beneficiaba con el 2 por ciento del montante total.

El apartado 4.2.2. del atestado de la Guardia Civil se titula 'Sevilla' y parte del Memorándum de Entendimiento firmado por Acciona y Servinabar el 27 de noviembre de 2018. El objetivo de dicho acuerdo, que recoge en la literalidad los mismos puntos adoptados para otras obras, es «trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio relativa a la ampliación del Puente del Centenario». Además se determinaba que en caso de cristalizar la adjudicación de la obra pública del viaducto sevillano, lo que no se produjo hasta casi diez meses después, Acciona contrataría a Servinabar en materia de prevención, seguridad y salud y «sin proceso de licitación», por valor del 2 por ciento de los cobros netos que la multinacional percibiese por parte del cliente (Ministerio de Transportes).

Los trabajos previos para la sustitución de los tirantes, que era la idea proyectada inicialmente por el Gobierno (a pesar de que en el acuerdo entre Acciona y Servinabar se hacía referencia a la ampliación del puente), se dividieron en dos para mejorar los acceso al Puerto de Sevilla para los desvíos de tráfico durante las obras en el viaducto. Como informó ABC el 2 de julio de 2019, Fomento adjudicó a Acciona por vía de emergencia en el enlace del Puerto de Sevilla con la SE-40 por casi 6,5 millones.

La Guardia Civil ha localizado 21 facturas remitidas por Servinabar a Acciona Construcción por importe de 171.916 euros por trabajos entre los meses de septiembre de 2019 a mayo de 2020. La primera factura es de fecha de 3 de marzo de 2020 y el concepto «Ayudas servicios varios. Topografía, señalización y Seguridad y Salud durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero». El importe era de 23.958 euros. Fue la más cara.

Los agentes de la UCO, del análisis de dichas facturas, señalan la «imprecisión» en la definición de los conceptos reflejados: «ayudas servicios varios, topografía, señalización, seguridad y salud». Esto «impide» y «dificulta» a los investigadores la identificación de los servicios pagados por Acciona a Servinabar, que sólo destino un único trabajador a Sevilla, el cuñado de Santos Cerdán.

Las facturas se emitieron entre marzo de 2020 y octubre de 2022 aunque hacen referencia a servicios presuntamente prestados entre septiembre de 2019, es decir, inmediatamente a la adjudicación de la obra de enlace del Puerto a la SE-40, y septiembre de 2021.

Con posterioridad a la remisión de la primera factura en marzo de 2020, las sucesivas se producen con carácter mensual, observándose por los agentes diferentes «divergencias temporales» entre la fecha de emisión de la factura y el periodo al que afectaría. Así, aparecen facturas relativas a mayo y junio de 2020, mayo de 2021 y julio, agosto y septiembre de 2022, aunque en todas se imputan trabajos realizados en el mes de abril de 2020. De otro lado, la UCO apunta que en la mayoría de las facturas de 2020, 2021, 2022 consta atribuido el pago a servicios prestados en 2020.

En los registros realizados se localizaron cuatro contratos, tres sin firmar del 8 de abril de 2020 y uno sólo rubricado por Servinabar un mes después, a través de los cuales Acciona pudo contratar a la navarra para la «presunta prestación de servicios en la obra de emergencia en el Puerto de Sevilla».

Los contratos

Y de nuevo se subraya por parte de los agentes un denominador común con la facturación y es que los trabajos a realizar por la sociedad de la que Santos Cerdán poseía el 45 por ciento de las acciones a la multinacional Acciona se especificaban en términos «tan genéricos que resulta imposible conocer qué trabajos concretos fueron encomendados a Servinabar: ayudas varias obra, ayudas servicios varios obras...». Los importes de algunos de esos contratos eran de 15.000 euros o 6.189.

Pero la relación contractual entre Acciona y Servinabar con respecto a las obras del Puente del Centenario no concluyó aquí, sino que se vio ampliada a los años 2021 y 2022. Las obras actualmente continúan a pesar de que inicialmente estaban previstas para 2023. Hay tres nuevos contratos, esta vez suscritos por el jefe de Acciona para el Sur de España y Servinabar, por los que ésta preveía facturar otros 38.791 euros.

El 17 de mayo de 2021 se adjudicó a Acciona Construcción, en UTE con Tecade y Freyssinet, el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario.Se adjudicó por 71,4 millones de euros. Hoy el sobrecoste lo eleva a más de 130 millones de euros y se acumula más de dos años de retrasos.

En base a lo establecido en el Memorándum de Entendimiento para que Servinabar se llevara un dos por ciento del total adjudicado a Acciona, la UCO hace una «estimación» (hay contratos sin cuantía determinada) del dinero que se llevó la empresa vinculada a Cerdán por la obra del Centenario. Al menos, 1.801.914 euros.