En la UCI de un hospital una sevillana de 58 años apuñalada por su propio hijo en Murcia

Una mujer de 58 años de edad y de Sevilla se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, después de haber sido supuestamente apuñalada por su propio hijo en la ... citada ciudad, donde ya se ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del supuesto autor de la agresión.

Los hechos habrían acontecido habrían acontecido a primera hora del pasado miércoles. Según la Policía Nacional, el presunto autor de los hechos habría telefoneado desde Murcia a su padre, que estaba en Sevilla, para informarle de que la madre del primero y esposa del segundo se encontraba herida.

Fue entonces cuando el marido de la víctima y padre del supuesto autor de la agresión habría alertado del asunto al servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, que a su vez habría avisado al servicio homólogo de Murcia, con la correspondiente movilización de dotaciones policiales y sanitarias para atender a esta mujer que habría resultado herida de gravedad en el barrio murciano de San Basilio.

La Policía Nacional ha detenido en Murcia al hijo de la mujer agredida como presunto autor del apuñalamiento y le imputa un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, siendo ya decretado por la autoridad judicial su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras la investigación sigue adelante.