En la UCI de un hospital una sevillana de 58 años apuñalada por su propio hijo en Murcia

La Policía Nacional ha arrestado al vástago de la víctima como presunto autor de la agresión y la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión provisional

Una mujer de 58 años de edad y de Sevilla se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, después de haber sido supuestamente apuñalada por su propio hijo en la ... citada ciudad, donde ya se ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del supuesto autor de la agresión.

