Tussam proyecta vender el solar del Prado para levantar viviendas

La pastilla de suelo que tiene Tussam habilitada como aparcamiento de autobuses en el Prado de San Sebastián podría convertirse en un bloque de viviendas. Al menos ese es el proyecto que tiene la gerencia de la empresa pública, para rentabilizar esta parcela a la ... que nunca ha podido darle salida, ni siquiera cuando más falta le hacía por la enorme deuda que arrastraba. Concretamente, es el terreno que hay contiguo a las cocheras del tranvía y a las espaldas de la estación de autobuses, en una calle denominada Otto Engelhardt.

La crisis económica dio al traste con varios intentos de venta de la parcela, por el hundimiento del mercado inmobiliario. Llegó a tener un precio de enajenación de 13 millones de euros en 2008 -hoy con la revalorización del suelo se habrá multiplicado-, pero Tussam no recibió oferta alguna. La empresa optó por rebajar el precio un 10 por ciento, pero también quedó desierto. Luego, la empresa inglesa Citygrove la acabó adquiriendo por 9,5 millones para levantar el 'Hotel Prado'. De hecho, en 2011 se demolió el edificio en ruinas que estaba allí ubicado y preparó el espacio para la construcción del complejo. Tussam dio, de hecho, un préstamo con la garantía de venta, pero el mes de octubre de aquel 2011, Citygrove comunicó la imposibilidad de construirlo al no poder obtener la financiación suficiente por la situación económica de los bancos.

La parcela parecía estar maldita. Hubo que resolver el contrato, con el coste que tuvo para la empresa inglesa los trabajos de demolición, y Tussam acabó tirando literalmente el precio de venta para un último intento: esta vez, por 6,5 millones de euros, la mitad de lo inicialmente previsto. Sólo Citygrove optó a asumirlo, pero la propietaria lo desestimó al no cumplir los requisitos. Finalmente, en 2013, Tussam acabó habilitándolo como aparcamiento de autobuses turísticos.

Ahora, en un contexto totalmente distinto al que supuso el fracaso de aquella operación, según ha podido saber ABC la empresa municipal de transportes ha empezado a preparar el plan para mover esta parcela en el mercado inmobiliario y obtener, así, los ingresos que volaron durante la crisis, probablemente muy superiores a los que entonces se ofertaron.

Hay que tener en cuenta que se trata de una de las zonas con el precio cuadrado más alto, donde ya se están levantando promociones como la del Grupo ABU en un edificio recién demolido en el Prado; y donde la Junta de Andalucía acaba de dar permiso para el cambio urbanístico que permita la construcción de 200 viviendas en el conocido como solar de las Banderas, junto a la antigua Estación de Cádiz.

Nuevo edificio en los talleres

Por otro lado, el proyecto de ampliación del Metrocentro desde Nervión a Santa Justa contempla una gran actuación en las actuales cocheras y talleres, situadas en el Prado de San Sebastián. En paralelo a la remodelación de las instalaciones para poder absorber el aumento del número de tranvías por la citada extensión de la línea (cuya fase 3 de San Bernardo a Nervión está concluida y se está a la espera de la última), se va a levantar un nuevo edificio exterior.

Con este inmueble se pretende dotar al complejo de un taller de reparación y almacenamiento de 'bogies' (los carretones con ruedas de estos vehículos), y que estára equipado con un puente-grúa. Esto estará situado en la planta baja, junto con la ampliación de la subestación eléctrica. En la planta primera habrá un almacén para acopio de repuestos con un montacarga y, en la segunda planta, otro almacén con oficinas.

El espacio reservado para este nuevo edificio se encuentra en el interior del recinto, adosado a la actual subestación eléctrica de tracción de las cocheras. Concretamente, estará en el 'loop' que forma el trazado de acceso de las vías a esta parcela.

Esto supone el crecimiento de unos talleres por los que pleitearon los vecinos del Prado y que acabaron perdiendo en los tribunales.