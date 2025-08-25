Suscríbete a
Tussam proyecta vender el solar del Prado para levantar viviendas

La empresa quiere rentabilizar un suelo que actualmente sirve de parking de autobuses tras fracasar la operación de un hotel en el año 2011

El solar que Tussam quiere vender para levantar pisos en el Prado, junto a las cocheras del tranvía
Javier Macías

La pastilla de suelo que tiene Tussam habilitada como aparcamiento de autobuses en el Prado de San Sebastián podría convertirse en un bloque de viviendas. Al menos ese es el proyecto que tiene la gerencia de la empresa pública, para rentabilizar esta parcela a la ... que nunca ha podido darle salida, ni siquiera cuando más falta le hacía por la enorme deuda que arrastraba. Concretamente, es el terreno que hay contiguo a las cocheras del tranvía y a las espaldas de la estación de autobuses, en una calle denominada Otto Engelhardt.

