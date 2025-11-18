Tussam anuncia cambios en sus líneas para el partido España - Turquía en Sevilla

La clasificación de la Selección Española de Fútbol masculino encara el último partido para disputar el próximo mundial de la FIFA. Tras cinco encuentros sin encajar un solo gol y habiendo anotado la cantidad de 19 goles a favor, se postula como una de ... las favoritas para alzarse con el título de campeón del mundo. Una situación, que al venir de ser campeona de Europa y avasallar rivales durante los dos últimos años, no puede evitar ser comparada con aquella selección de 2010 en el Mundial de Sudáfrica.

Esta fase clasificatoria llega a su final en un partido disputado en casa, en el Estadio de la Cartuja de la ciudad de Sevilla. El adversario, Turquía, quien ya probó de primera mano el potencial de esta selección tras una dura derrota frente a España por 0-6. Sin embargo, teóricamente la clasificación no está asegurada ya que, de obtener un resultado en contra superior a los seis goles durante la noche del 18 de noviembre, forzaría jugar la repesca.

TUSSAM refuerza el servicio de autobuses para el partido entre @SEFutbol y Turquía.



🗓️ Martes 18 de noviembre | 20.45 horas.



🔄 Refuerzo de las líneas 2, C1 y C2 que prestan servicio al Estadio de la Cartuja.



✅ Estas líneas efectuarán paradas en la Avenida Juan Bautista… pic.twitter.com/lYx8RaYw4W — TUSSAM (@tussamoficial) November 18, 2025

Para poder acoger este encuentro de la mejor manera Tussam, el servicio de transporte público de la capital andaluza, reforzará el servicio de autobuses. Este escenario puntual en los transportes públicos consistirán en mejorar desde las 18:30 horas las líneas 2, C1 y C2 a las cuales se les añadirá una parada en la Avenida Juan Bautista Muñoz, a unos 200 metros de la puerta sur del estadio.

Al número de vehículos que ocupan estas líneas de manera extraordinaria se le suman unos 6 y 8 autobuses respectivamente, con el objetivo de mejorar la circulación y evitar masificaciones en las paradas de dichas líneas al aumentar la frecuencia de los autobuses, reduciendo el tiempo a aproximadamente cada 5 o 6 minutos.

Refuerzo Tussam España - Turquía 1 Líneas reforzadas: 2, C1, C2 2 Frecuencia de autobuses: entre 5 y 6 minutos 3 Nueva parada: Avenida Juan Bautista Muñoz 4 Refuerzo desde: 18:30

Salida del estadio

En cuanto a la salida del estadio tras el pitido final, el servicio de transportes sevillano dispondrá de autobuses preparados junto a las inmediaciones de las instalaciones, como es costumbre en los partidos a domicilio del Sevilla FC o el Real Betis, con el fin de dificultar la masificación del público a la salida.