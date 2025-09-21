Tussam anuncia cambios en estas líneas del centro de Sevilla a partir del lunes: estas son las paradas afectadas

Imagen de un autobús de la línea 27 de Tussam en la parada de la Campana

El Ayuntamiento de Sevilla ya confirmó el inicio de uno de los grandes proyectos de movilidad previstos para este año; nada más y nada menos que la reurbanización del eje comprendido entre la Puerta Osario y la Plaza del Duque. Estas obras, que han arrancado finalmente durante la tercera semana de septiembre, permitirán la entrada al Casco Antiguo de la segunda línea del tranvibús desde la estación de Santa Justa, un paso clave dentro de la estrategia municipal para reforzar el transporte público y reducir el tráfico privado en el centro histórico.

Al hilo de esta situación, este lunes 22 de septiembre se prevén importantes cambios en la circulación por el centro de la ciudad. Con lo cual, como consecuencia directa de estos trabajos, se producirán cortes de tráfico en varias calles del centro (La Campana y Martín Villa), lo que implica también que Tussam aplique modificaciones en el itinerario de diferentes líneas que atraviesan esta zona de la capital hispalense.

Estas son las líneas de Tussam afectadas en el centro de Sevilla a partir del lunes

Tal y como se mencionaba, es la presencia de los operarios en un tramo clave del Casco Antiguo sevillano lo que alterará el funcionamiento habitual de varias líneas de Tussam con paradas en puntos centrales como la Plaza del Duque y la Campana. En concreto, los recorridos de las líneas 13 y 14 sufrirán desvíos, mientras que las líneas 27 y 32 verán desplazada su parada final. Asimismo, la línea nocturna A7 sufrirá cambios en su recorrido, implicando igualmente un cambio en su parada final.

Paradas y líneas de Tussam que sufren cambios en el centro de Sevilla Líneas 13 y 14: ...Plaza del Duque, Alfonso XII, Torneo, Resolana... a su itinerario habitual. | Parada provisional en Resolana conjuntamente con las líneas 2, C2 y C3.

Líneas 27 y 32: Limitadas en Ponce de León. | Suprimidas las paradas de la calle Laraña, Imagen y Campana.

Línea A7: ...Torneo, Resolana, Parlamento, Muñoz León, María Auxiliadora, Escuelas Pías, Ponce de León, Jáuregui, Puerta Osario... a su itinerario habitual. | Establece parada en Ponce de León conjuntamente con la línea 27.

Tal y como se ha confirmado desde Tussam, las líneas 13 y 14, en lugar de seguir por Santa María de Gracia, Tarifa y Amor de Dios hacia la calle Feria, tomarán la calle Alfonso XII, y conectarán con Torneo y la Resolana para retomar su itinerario habitual en la zona de la Macarena. Además, las líneas 27 y 32 desplazan sus paradas finales a la Plaza Ponce de León, siguiendo la misma pauta que el resto de servicios que acceden al centro desde Puerta Osario. Otra línea que sufre modificaciones es la A7; estos autobuses nocturnos desplazan su parada final también a Ponce de León, además de tomar un itinerario alternativo para adentrarse en el centro de Sevilla.

Por otra parte, ya en octubre, que es cuando se inicia la segunda fase de las obras del tranvibús (que unirá Santa Justa con la Plaza del Duque), se incrementarán las restricciones de tráfico y los cortes de circulación, centrándose en esa ocasión en las calles Laraña e Imagen, así como en los alrededores de las Setas de la Encarnación.