Una turista estadounidense, impactada con la realidad de Sevilla: «¿Qué quieren decir con que somos el mejor país del mundo?»

Una turista estadounidense ha quedado impactada con la realidad de Sevilla. Lo que para muchos sevillanos forma parte de la vida cotidiana (las calles llenas de gente, las terrazas con mucho ambiente, el ritmo pausado y el disfrute de las pequeñas cosas) ha resultado ... para ella una revelación. Y es que no son pocos los extranjeros que, al visitar la ciudad, se sorprenden al descubrir un estilo de vida tan distinto al que conocen, y no tardan en establecer comparaciones con sus propios lugares de origen.

En este caso, la joven procedente de Estados Unidos compartió en TikTok (@drizzlesrizzle) su asombro e indignación, cuestionando la extendida creencia del excepcionalismo estadounidense. Al comparar la forma de vida en su país con la que estaba experimentando en Sevilla, no pudo evitar expresar su desconcierto ante la idea de que Estados Unidos sea el mejor país del mundo. «Acabo de llegar a Sevilla, España, y, sinceramente, con cada día que paso en el extranjero, me siento aún más desconcertada por la idea del excepcionalismo estadounidense«, comentó de primeras.

«¿De qué hablan cuando dicen que somos el mejor país del mundo?«, se pregunta esta turista. »Yo tengo que meterme en una autopista de seis carriles solo para ir al supermercado, y los españoles están por ahí caminando, bebiendo vino y comiendo tapas con sus siete amigos más cercanos a las once de la noche, con esto de fondo«, afirma mientras muestra un plano de la Catedral.

Mientras pasea por la Avenida de la Constitución, la joven estadounidense, en vista del ambiente que había y de la incomparable imagen que dejaba la Catedral, volvió a decir que «nunca en toda mi vida había visto algo así«. Y, por último, dejó la siguiente pregunta: »¿Qué carajo quieren decir con que Estados Unidos es el mejor país del mundo?«.