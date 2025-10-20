Suscríbete a
ABC Premium

Una turista estadounidense, impactada con la realidad de Sevilla: «¿Qué quieren decir con que somos el mejor país del mundo?»

La joven, al ver el estilo de vida de los sevillanos, no pudo evitar expresar su desconcierto ante la idea del excepcionalismo estadounidense

La Feria de Sevilla en Miami se traslada a este parque tropical: tendrá suelo de albero y un entorno ecuestre que imita el paseo de caballos del Real de Los Remedios

Ken Appledorn, marido de Jorge Cadaval: «No te cases nunca con un andaluz»

Una turista estadounidense se queda impactada con la realidad de Sevilla
Una turista estadounidense se queda impactada con la realidad de Sevilla TikTok / @drizzlesrizzle
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una turista estadounidense ha quedado impactada con la realidad de Sevilla. Lo que para muchos sevillanos forma parte de la vida cotidiana (las calles llenas de gente, las terrazas con mucho ambiente, el ritmo pausado y el disfrute de las pequeñas cosas) ha resultado ... para ella una revelación. Y es que no son pocos los extranjeros que, al visitar la ciudad, se sorprenden al descubrir un estilo de vida tan distinto al que conocen, y no tardan en establecer comparaciones con sus propios lugares de origen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app