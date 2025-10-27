Suscríbete a
Turismo ve más cerca la conexión de Sevilla con Estados Unidos: ya hay aviones

Las compañías aéreas han comenzado a recibir las aeronaves que permitirán abrir conexiones de largo radio con ciudades como la capital hispalense

Aena confía en que la larga distancia llegue a Sevilla en 2026

Primer avión de Easy Jet procedente de Berlín en el aeropuerto de Sevilla
Primer avión de Easy Jet procedente de Berlín en el aeropuerto de Sevilla raúl doblado
Cristina Rubio

El esperado vuelo a Miami puede que esté más cerca de ser una realidad en el aeropuerto de Sevilla. Este avance se debe a que las compañías aéreas han empezado a recibir los aviones que serán necesarios para conectar el aeropuerto de San ... Pablo con destinos como la Costa Este estadounidense. Así lo ha declarado la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, en la inauguración de la ruta de Easy Jet que recupera la conexión directa con Berlín.

