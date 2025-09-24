Suscríbete a
Así es la tumba del faraón Tutmosis III, el proyecto de la egiptóloga sevillana Myriam Seco que fascinó a los Reyes

Reportaje

Este plan de excavación cumple ahora su mayoría de edad con numerosos descubrimientos sobre uno de los faraones más poderosos de la historia de Egipto

Un equipo de la Universidad de Sevilla liderado por la egiptóloga Myriam Seco, asume la excavación del templo de Tutmosis III

Los Reyes de España, en su visita el pasado viernes a Luxor, sede del yacimiento arqueológico del templo funerario del faraón Tutmosis III
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Una arqueóloga y egiptóloga sevillana lidera desde hace 17 años uno de los proyectos arqueológicos más reconocidos en Luxor, ubicado en el sur de Egipto y a orillas del río Nilo, a unos 670 km al sur de El Cairo. Se trata del ambicioso plan ... de excavación del templo funerario del faraón Tutmosis III, que merced a la cooperación hispano-egipcia entre la Universidad de Sevilla y el Ministerio de Turismo y antigüedades de Egipto, amén de varios patrocinadores, ha sido objeto de estudio desde 2008 de quienes precedieron a la doctora sevillana Myriam Seco, Académica correspondiente en Egipto de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, que tuvo el pasado viernes la visita de los Reyes en la que les mostraron cuáles habían sido los últimos hallazgos.

