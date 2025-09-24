Así es la tumba del faraón Tutmosis III, el proyecto de la egiptóloga sevillana Myriam Seco que fascinó a los Reyes

Una arqueóloga y egiptóloga sevillana lidera desde hace 17 años uno de los proyectos arqueológicos más reconocidos en Luxor, ubicado en el sur de Egipto y a orillas del río Nilo, a unos 670 km al sur de El Cairo. Se trata del ambicioso plan ... de excavación del templo funerario del faraón Tutmosis III, que merced a la cooperación hispano-egipcia entre la Universidad de Sevilla y el Ministerio de Turismo y antigüedades de Egipto, amén de varios patrocinadores, ha sido objeto de estudio desde 2008 de quienes precedieron a la doctora sevillana Myriam Seco, Académica correspondiente en Egipto de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, que tuvo el pasado viernes la visita de los Reyes en la que les mostraron cuáles habían sido los últimos hallazgos.

Esta compleja intervención arqueológica nació en la primera década del presente siglo y viene a dar respuesta a todas las preguntas que se siguen formulando sobre Tutmosis III (ca. 1479 - 1425 a. C.), un faraón del Antiguo Egipto de la dinastía XVIII que fue conocido como uno de los más grandes y poderosos monarcas de la historia del país que une el noreste de África con Medio Oriente. Apodado como el «Napoleón egipcio» por sus exitosas campañas militares, Tutmosis III fue constructor de un templo en la antigua Tebas Occidental mediante un sistema de terrazas similar al templo de la reina Hatshepsut —una faraona del Antiguo Egipto que gobernó entre 1479 y 1458 a. C— en Deir el Bahari, un complejo de templos funerarios en la ribera occidental del río Nilo.

Según el proyecto, que se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Gaselec, la empresa Arabian Cement y el American Research Center, Egypt (Antiquities Endowment Fund), y al que ha tenido acceso ABC, este conjunto arquitectónico presenta en su eje central dos patios, un pórtico, una sala hipóstila, ergo un recinto sostenido otrora por columnas; y un sector de capillas. En el oeste había una serie de capillas dedicadas al faraón, la familia del faraón y diversas divinidades, que estaban sumamente destruidas. Sin embargo, las líneas del pavimento han permitido colocar en su lugar original una estela de falsa puerta de Tutmosis III que durante mucho tiempo estuvo en el templo de Ramsés III de Medinet Habu.

Yacimiento del templo de Millones de Años de Tutmosis III Equipo Tutmosis III

Existen por otro lado fragmentos de relieve conservados permiten afirmar a la especialista en egiptología Myriam Seco que en este templo fueron esculpidas grandes escenas de batallas protagonizadas por este faraón que pasó a la posteridad por ser uno de los grandes guerreros de Egipto. Excavaciones y restauraciones han permitido recuperar los muros perimetrales del monumento y varios elementos arquitectónicos. En paralelo, han sido halladas en la parte sur viviendas de sacerdotes y vestigios de la diosa Hathor, diosa egipcia del cielo, el amor, la alegría, la música, la danza, la fertilidad y la maternidad.

Uno de los grandes descubrimientos del yacimiento arqueológico del templo funerario en estos 17 años tiene que ver con la adoración a la diosa egipcia Hathor

En lo concerniente a las revelaciones de la parte norte del templo, se ha podido dar fe de un sector de talleres y almacenes en el que fueron descubiertas una serie de estructuras arquitectónicas simples que estaban asociadas al abastecimiento de los trabajadores adscritos al templo. Sí que dieron con algo especialmente llamativo en el sector noroeste, cuando el equipo encabezado por la profesora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla lograron excavar un muro derruido por un terremoto. Aparecieron tras él las señales de la casa de un sacerdote llamado Khonsu, coetáneo a la época de Ramsés II. En el proyecto de Tutmosis III se pone de relevancia la belleza de sus dinteles, de caliza y arenisca, y la parte inferior de una estatua del faraón.

Tutmosis III Tutmosis III Equipo Tutmosis III

Tumbas de varios milenios

Ofrendas y alimentos que consumían los sacerdotes han sido igualmente localizados, y se ha conseguido dar con un edificio administrativo que contenía escritos en papiros, cerámica y piedra caliza, todo ello relacionado con el funcionamiento religioso del lugar. Se apunta igualmente que hay documentos que prueban la relación «entre los equipos de trabajo de este templo y el de la reina Harshepsut» durante su fase de construcción. Todo esto se une al descubrimiento de tumbas pertenecientes a cuatro fases de la historia de Egipto: desde el 2.000 a. C. hasta el 500 a. C. En una de ellas, datada de hace unos 3.700 años, se vislumbró los restos del cadáver de una mujer que conservaba sus joyas de oro y plata. Y ajuares funerarios repletos de piezas de gran calidad, como un cuchillo mágico de marfil o una figura femenina de la fertilidad, todo ello a disposición en el Museo de Luxor.