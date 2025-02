La Justicia valida las elecciones de 2019 del Colegio de Odontólogos de Sevilla que ganó Luis Cáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha revocado la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Sevilla de anular las elecciones del Colegio Oficial de Odontólogos de Sevilla celebradas el 25 de enero de 2019 y la proclamación de la candidatura electa de Luis Cáceres. Por tanto, el Alto Tribunal andaluz ha dado validez a dichos comicios y a la reelección de Cáceres para un nuevo mandato al frente de dicha entidad colegial.

En 2019 se enfrentaban en las urnas Luis Cáceres, presidente desde hacía 28 años, y Rafael Martínez de Fuentes. Un total de 1.748 odontólogos estaban llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente de su colegio profesional. Ejercieron su derecho al voto 684 personas, de los que 351 votos fueron para Cáceres y 321 para Martínez. Se contabilizaron once votos en blanco y uno nulo. Durante el recuento el notario presente reflejó en las actas que habían salido 123 votos consecutivos para la candidatura de Luis Cáceres. Se había volcado el voto por correo al finalizar el presencial.

Inicialmente la justicia le dio la razón a Rafael Martínez de Fuentes, que denunció una serie de irregularidades detectadas en el proceso electoral y relativas al voto por correo. Entre otras, alegó que «la posibilidad de que una tercera persona recoja la documentación necesaria para ejercer el derecho al voto por correo y la falta de control posterior respecto a si es el elector quien ha introducido el voto en el sobre destinado para ello, y la falta de comprobación posterior respecto a si es el elector quien ha remitido personalmente su voto por correo certificado, implican una ruptura de los principios de voto directo o personal y de voto secreto». También señaló una segunda infracción de las normas electorales al contabilizar votos recibidos por correo certificado pese a la constatación de que no habían sido remitidos por los electores personalmente; y, la no eliminación de los dos o más votos emitidos por correo por un mismo elector.

Sin embargo, Luis Cáceres, representados por los abogados Manuel Salinero y Álvaro Moreno, y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Odontólogos, llevaron el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le ha dado la razón al ganador de las elecciones, que no ha dejado de ejercer su cargo al frente de la entidad colegial.

En la sentencia de apelación los magistrados exponen que el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo anula el proceso electoral ante «la sospecha de que, en un cómputo de 680 votantes, con 239 votos por correos de los cuales fueron validados 230 por haberse emitido las certificaciones pertinentes, valorando que una misma persona desconocida y con una misma firma ilegible depositó en la oficina de correos en diferentes días, se sospecha que estos votos no han sido emitidos realmente por los colegiados sino por la persona a la que estos autorizaron a recibir la documentación pertinente para votar».

La postura del tribunal de apelación

Sin embargo, es criterio del TSJA que «la citada sospecha no es suficiente, conforme a la jurisprudencia transcrita, para anular el proceso, valorando que ningún colegiado de los que solicitaron votar por correo y designaron a un tercero para recibir la documentación precisa para ejercer el derecho al voto, ha emitido queja alguno de que no se le haya entregado la documentación o hayan votado por él. Solo consta acreditado que la presentación de estos votos en la oficina de correos no fue hecha personalmente por los colegiados en una cifra de 142 votos, pero es criterio de esta Sala que de la interpretación de los estatutos colegial no se deriva que el acto de presentación del voto por correo en la oficina de correos sea un acto personalísimo, como si lo es solicitar el colegiado la certificación de estar inscrito en el censo a fin de ejercitar su derecho al voto por correo».

Es además una práctica la presentación del voto por correo en la oficina de correos por tercero, que se admite de forma expresa en estatutos de otros colegios.

En resumen, «la mera posibilidad de que la persona autorizada por el colegiado para recibir la documentación para votar, lo que ya denota una muestra de confianza del elector, procediera a retener la documentación y ejercer el voto por el colegiado, cuando no se ha constatado queja alguna de colegiado, no es suficiente para anular el proceso electoral». Por ello, revoca el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Sevilla y concede validez a la victoria de Luis Cáceres en las elecciones de 2019 para seguir siendo presidente del Colegio de Odontólogos de Sevilla.