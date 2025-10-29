La tromba de agua anega la sala de los murillos del Museo de Bellas Artes de Sevilla
Según han señalado fuentes de la pinacoteca a ABC, no ha habido daños en los cuadros
Las lluvias de este miércoles han dejado imágenes insólitas en el centro de la capital hispalense, donde muchas de sus calles han quedado completamente inundadas. El propio Museo de Bellas Artes se ha visto afectado por la tromba de agua. En los alrededores ... de la Plaza del Museo, Alfonso XII y San Pablo el desbordamiento del alcantarillado ha provocado que el agua cubriera prácticamente en su totalidad a los vehículos que circulaban o que los contenedores salieran flotando.
Hoy el Santa Isabel de Hungría de Murillo de la Iglesia de la Caridad y expuesto en el @MuseoBASe, se ha mojado por efecto del caudal alcanzado en el Emisario Puerto y su efecto en la red de saneamiento de esa zona.— SevillaBajoTusPies (@HuellasSevilla) October 29, 2025
Una de las arquetas que pasa por la sala de las exposiciones temporales, que cuenta ahora mismo con los murillo de la Caridad debido a su reforma, ha explotado por la sobrecarga de agua. El perfil 'sevillabajotuspies' ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se ve el cuadro de 'Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos' siendo salpicado por el agua que con fuerza entraba al espacio. Fuentes de la pinacoteca aseguran a ABC que ningún cuadro se ha visto afectado por las inundaciones. Es más, dada la situación, los conservadores del museo entraron en la sala «por si había que actuar rápidamente», comprobando finalmente que no había que lamentar ningún daño sobre las obras de arte. «Ningún cuadro se ha mojado», aclaran.
