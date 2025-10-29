Suscríbete a
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

La tromba de agua anega la sala de los murillos del Museo de Bellas Artes de Sevilla

Según han señalado fuentes de la pinacoteca a ABC, no ha habido daños en los cuadros

Un diluvio «récord» de 115 litros causa un caos histórico en toda Sevilla

'Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos' de Murillo
'Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos' de Murillo juan flores
Cristina Rubio

Las lluvias de este miércoles han dejado imágenes insólitas en el centro de la capital hispalense, donde muchas de sus calles han quedado completamente inundadas. El propio Museo de Bellas Artes se ha visto afectado por la tromba de agua. En los alrededores ... de la Plaza del Museo, Alfonso XII y San Pablo el desbordamiento del alcantarillado ha provocado que el agua cubriera prácticamente en su totalidad a los vehículos que circulaban o que los contenedores salieran flotando.

