El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la retirada de la medalla de oro de Sevilla a Utrera Molina

El alto tribunal rechaza el recurso de la Diputación interpuesto tras dos fallos en contra en un Contencioso de Sevilla y el TSJA

El ministro franquista recibió ese reconocimiento en 1969 por su labor como gobernador civil y la institución provincial se la quitó en 2016

José Utrera Molina recibió la medalla de oro de la provincia de Sevilla en 1969
R. V.

El Tribunal Supremo ha anulado la retirada de la medalla de oro de Sevilla al que fuera su gobernador civil José Utrera Molina (Málaga, 1926-Nerja, 2017). El alto tribunal ha vuelto a confirmar con su fallo la devolución del citado reconocimiento al ... político franquista que le fue otorgado en 1969.

