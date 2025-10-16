El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la retirada de la medalla de oro de Sevilla a Utrera Molina

El Tribunal Supremo ha anulado la retirada de la medalla de oro de Sevilla al que fuera su gobernador civil José Utrera Molina (Málaga, 1926-Nerja, 2017). El alto tribunal ha vuelto a confirmar con su fallo la devolución del citado reconocimiento al ... político franquista que le fue otorgado en 1969.

La Sala 3 del Supremo responde así al recurso de casación interpuesto por la Diputación de Sevilla contra la sentencia de 24 de enero de 2024, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso de apelación no. 346/2021, interpuesto, a su vez, contra la sentencia de 23 de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 7 de Sevilla, que anulaba a su vez la decisión acordada en 2016 por la Diputación de Sevilla, medida que, alegaba la institución provincial, se tomaba para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica.

«Resulta evidente que su concesión en 1969, estuvo motivada por el cargo que ostentaba como gobernador civil y por su participación activa en el régimen franquista», señaló la Diputación en su escrito de respuesta a la demanda planteada por la familia de Utrera Molina. Además defendió que la retirada del reconocimiento era una medida sin contenido jurídico sino político porque «responde, en la actualidad, al sentir de la voluntad popular representada en el pleno de la Diputación Provincial».

Sin embargo, ni entonces ni ahora la justicia le ha dado la razón y pone fin a una intensa lucha de casi una década de los familiares de restituir esta distinción a Utrera Molina, el único gobernador civil de su historia que la recibió. El Supremo ha ratificado esa decisión del Contencioso, que en 2020 tuvo que pronunciarse después de que el TSJA reconociera el derecho de los herederos del ministro franquista, fallecido en 2017, a seguir pleiteando contra la retirada de la medalla. «En definitiva, la sentencia aquí recurrida, concluye que no quedó acreditado que la concesión de la medalla de oro estuviera motivada por la participación activa del señor Utrera Molina en la represión de la dictadura, sino algo muy diferente: que en efecto favorable que el desempeño de sus funciones de gobernador civil produjo en toda la demarcación provincial, generando en ella una notable mejoría y un indiscutible progreso», abunda ahora el alto tribunal para desestimar el recurso.

La sentencia ha sido compartida en redes sociales por uno de los hijos del político. «Misión cumplida, papá. El Tribunal Supremo anula la retirada de la medalla de oro de Sevilla que te ganaste a ley por tu entrega a la provincia. El odio pierde. Como hijo, como sevillano y como español, mi orgullo siempre», ha contado el abogado Felipe Muñoz Molina en su perfil de X.