El tribunal del juicio del crimen del Tapón advierte a un abogado por esgrimir la imputación del fiscal general La defensa recuerda al jurado la situación de García Ortiz y el presidente del tribunal lo ve «fuera» de lugar

La Audiencia de Sevilla ha comenzado este miércoles el juicio con jurado popular promovido contra los hermanos José Antonio, Manuel José y José Lucas Navarro Navarro, miembros del clan del Quatri, por matar a disparos al 'Tapón', perteneciente al poderoso clan de los Pingajos, en el barrio de Torreblanca, por un conflicto amoroso entre ambas familias.

En el juicio, el abogado defensor de Manuel José Navarro Navarro, el letrado Manuel Fernández Poyatos, ha llamado a los miembros del jurado popular a no tener por absolutas las manifestaciones que previamente habían hecho la fiscal del caso y los representantes de las acusaciones particulares, ejercidas por la viuda y los padres de la víctima, señalando con relación al alegato de la representante del Ministerio Público que «su fiscal general está imputado», entre otros aspectos de su argumentación.

Tal extremo ha motivado que el presidente del tribunal, el magistrado Rafael Díaz Roca, le haya formulado una «advertencia» expresamente por esa mención, bajo la premisa de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, contra el cual el Supremo ha abierto juicio por presunto delito de revelación de secretos por indiciariamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto G.A., había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él; es «nuestro fiscal» en relación a la sociedad en su conjunto; y no exclusivamente de la fiscal de este caso.

Además, el presidente del tribunal ha avisado de que el comentario «se sale por completo» de lo procedente. «Ese tipo de comentarios déjenlos para fuera (de la sala), no para dentro», ha dicho el magistrado presidente.