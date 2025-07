Triana pierde un 11% de su población en dos décadas por el aumento de los pisos turísticos y el precio de la vivienda

Pocos rincones hay en Sevilla tan conocidos y adorados por locales y foráneos como Triana. Su historia es tan dilatada como rica, y ha forjado con el paso de los siglos una marcada identidad que, sin embargo, corre el riesgo de perderse en ... no mucho tiempo. Ser uno de los barrios más célebres de toda España puede ser tanto una suerte como una maldición, y hace ya varias décadas que el viejo arrabal arrastra las consecuencias de un importante cambio de paradigma en materia demográfica y de uso del espacio urbano que amenaza con volverlo irreconocible.

Basta consultar el censo de población para reparar en que Triana se desangra en habitantes. Desde que dio comienzo el siglo XXI, el distrito se deja en torno al 5% de sus vecinos por década, de forma que ha perdido el 10,9% de su población entre 2006 y 2025. Actualmente se cuentan 46.955 personas, según recogen los últimos datos del padrón municipal, mientras que hace veinte años la cifra era de 52.706 trianeros.

Esta acusada y sostenida caída de los vecinos sitúa a Triana entre los distritos que más población ha perdido en los últimos años. De hecho, si se compara con otro tan afectado por el turismo como el viejo arrabal, el Casco Antiguo, el decrecimiento poblacional es mucho menor, con apenas un 1,80% en los últimos veinte años. La curva desde 2015 si es idéntica, puesto que se dejó un 4,63% de sus vecinos frente al 4,53% de Triana. Otros distritos como Nervión o Los Remedios prácticamente se mantienen en cifras en este período, mientras que la Macarena, Cerro-Amate, Bellavista-La Palmera y el distrito Este ganan población.

Un barrio menos barrio

La explicación a este fenómeno radica en varios factores, pero principalmente en el sustancial cambio de la estructura demográfica del viejo arrabal fruto del desarrollo urbanístico que experimentó a partir de mediados del siglo pasado y de la especulación inmobiliaria de los años setenta.

Esto se tradujo en una «transformación radical» del barrio, del que apenas quedan reductos anteriores a 1950 más allá de su casco histórico, también muy cambiado, como explica uno de los mayores expertos en la geografía urbana de Triana y su evolución demográfica y social, José Luis Ruiz Ortega, doctor por la Universidad de Sevilla. «La puntilla de todo esto han sido las dos últimas décadas con el proceso de terciarización y turistificación del barrio», apunta.

El carácter de pueblo que siempre ha caracterizado a Triana no es un decir. No en vano, los que más canas peinan en el barrio siguen diciendo que «van a Sevilla» cuando cruzan el río. Lo cierto es que hasta los años noventa, el barrio era completamente autosuficiente con una economía muy dinámica y «un comercio muy desarrollado», como señala Ruiz Ortega: «Recuerdo a un amigo mío que llegó de Granada en los noventa y se asentó en el barrio. Se asombraba de cómo no había que salir de Triana para hacer tu vida, para comprarte lo que quisieras, desde un coche hasta la ropa». Lamenta que actualmente ese comercio y ese autoabastecimiento se han perdido en favor de los bares y los apartamentos turísticos debido a la mencionada terciarización de la economía del barrio, lo que lo vuelve menos atractivo para vivir.

Precios desorbitados

Al hecho de que todo esté cada vez más orientado al turismo se suma que muchas personas ya no pueden permitirse vivir en Triana. El precio de la vivienda ha subido de forma exponencial tanto en la venta como en el alquiler y no parece tocar techo. Según las cifras que comparte mensualmente el portal inmobiliario Idealista, en los últimos diez años, es decir, entre junio de 2015 y de 2025, comprar una vivienda en el viejo arrabal es un 71,8% más caro, alcanzando los 3.397 euros por metro cuadrado. El alquiler, por su parte, se ha encarecido un 66,3%, llegando a los 13,8 euros por metro cuadrado.

Esta situación pone en jaque la propia idiosincrasia de los trianeros, esa forma tan característica de ser que siempre ha caracterizado al barrio. En plena Velá de Santa Ana, fiesta mayor de Sevilla que termina este sábado, el viejo arrabal celebra su historia y se reafirma en su sentimiento de pertenencia y su carácter único, algo que peligra cuando los vecinos se van marchando y sus casas se van convirtiendo en pisos para turistas o locales de restauración, como advierte Ruiz Ortega: «Como no queda prácticamente vecindario, se va perdiendo esa personalidad trianera solidaria y acogedora fomentada por el aislamiento geográfico de estar más allá del río: esa manera de convivir y utilizar los espacios de forma abierta, ya fueran públicos, como los cines de verano, o privados, como los patios de vecinos». Todo eso suena cada vez más lejano.