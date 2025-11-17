Suscríbete a
Las tres menores investigadas por acoso a Sandra comparecen este lunes ante la Fiscalía de Menores

Los padres de la menor declararon como testigos el pasado miércoles, cuando pidieron una sanción «contundente y ejemplarizante» para el colegio donde estudiaba

Una comisión de conciliación determinará la sanción al colegio de Sandra y si se le retira o no el concierto

Manifestación de Estudiantes en solidaridad con Sandra y su familia
Manifestación de Estudiantes en solidaridad con Sandra y su familia raúl doblado

Las tres menores investigadas por un presunto caso de bullying en el asunto relacionado con Sandra, la joven sevillana que el pasado octubre se quitaba la vida tras presuntamente haber sufrido acoso escolar, comparecen este lunes ante la Fiscalía de Menores de Sevilla.

La ... cita llega tras la comparecencia el pasado miércoles de los padres de la menor ante la Fiscalía en calidad de testigos perjudicados, un encuentro que se prolongó durante cuatro horas en el que pidieron una sanción «contundente y ejemplarizante» para el colegio en el que estudiaba, las Irladensas de Loreto.

