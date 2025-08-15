Tres lanzaderas llevarán a los béticos a Barqueta, Blas Infante y Sevilla Este

El plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla, Renfe y el Real Betis tienen un objetivo común: la salida lo más rápida y efectiva posible del estadio de la Cartuja una vez concluidos los partidos del conjunto verdiblanco. ... Por este motivo desde la entidad verdiblanca han trabajado para que cada socio tenga muy claro la mejor y más rápida forma de llegar al estadio y, sobre todo, un rápido desalojo del recinto del partido para evitar el colapso de eventos pasados. Para ello, una de las mayores medidas que se van a llevar a cabo implica una mejora en el servicio de Tussam en fechas de partido.

Así, lo más llamativo es la instauración de una lanzadera desde Blas Infante hasta el estadio de la Cartuja, un servicio que permitirá comunicar a los usuarios que dejen su vehículo en el parking del metro —ya sea en el propio Blas Infante o en paradas del Aljarafe— con el recinto deportivo. Estas lanzaderas serán directas, sin paradas a la ida, y con una parada en Torre Sevilla a la vuelta para los que decidan dejar el coche en este centro comercial.

Lanzadera de Tussam hasta Blas Infante

No será la única lanzadera, puesto que se dispondrán otras dos tras los encuentros que se dirigirán, una a Sevilla Este, y otra al Puente de la Barqueta. Ambas podrán ser tomadas por los aficionados béticos en la avenida Américo Vespucio, junto al edificio del CATEPS, mientras que los que tomen la lanzadera a Blas Infante se subirán frente a la Facultad de Ingenieros, justo bajo el viario del Puente del Alamillo. Todas las lanzaderas de salida serán gratuitas y permitirán la subida por cualquiera de sus puertas.

Lanzadera de Sevilla Este

Lanzadera hasta la Barqueta

Son medidas que se unen a la línea de Cercanías y la gestión del tráfico rodado para vehículos privados o de movilidad personal que tienen como meta desalojar el recinto de la Cartuja lo antes posible, evitando así anteriores atascos en eventos de relevancia. Sobre todo, porque cabe analizar que la salida de 70.000 personas al mismo tiempo es mucho más compleja que la llegada al estadio de dichos aficionados, que se produce de manera más escalonada.

El mensaje fundamental sigue siendo que el bético utilice el transporte público en la medida de lo posible, para el cual se han habilitado servicios especiales de Tussam y Cercanías, además de aparcamientos para motos y patinetes con el objetivo de que el vehículo personal no sea la primera opción en la medida de lo posible.

Paradas de los autobuses lanzaderas

Los objetivos principales de este plan, tal y como explicó el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, son «facilitar el acceso de los aficionados, que la entrada y salida se haga en el menor tiempo posible e insistir en la información al aficionado». Tal es así que cada aficionado podrá disponer este viernes de las distintas opciones que tiene desde su domicilio para llegar al estadio de la Cartuja.

Transporte privado

Habrá dos bolsas principales de aparcamiento para los seguidores verdiblancos. La primera de ellos será el aparcamiento sur de la bancada de la Expo, que contará con 1.500 plazas y cuyo acceso y salida será por la calle Gregor Mendel. Es el aparcamiento más recomendable para los que llegan desde el Aljarafe o por la zona sur de la ciudad.

El segundo aparcamiento en la zona de la bancada de la Expo estará en el norte. Será un parking con 2.500 plazas al que se podrá acceder por la rotonda de la RTVE en la SE-20. Es el más indicado para los pueblos de la zona norte y barrios como Alcosa o Sevilla Este. Para estos dos aparcamientos el Betis va a facilitar a sus socios el poder reservar una plaza a través de su app.

Más lejos se encuentran las bolsas de aparcamiento de la Avenida Carlos III, cuya distancia a pie del estadio es de 15 minutos andando. Existen otras opciones como las plazas de parking gratuito que ofrece el Parque Tecnológico de la Cartuja, que permanecerá abierto en la hora posterior al partido, el parking del parque del Alamillo (800 plazas) o los parkings de pago de Insur o del Cartuja Center.

Las motos, bicicletas y vehículos de movilidad personal tendrán un gran espacio de estacionamiento debajo del viaducto del puente del Alamillo, muy próximo al estadio, y contarán con iluminación y vigilancia. Caben unas 2.500 motos.

Los únicos aparcamientos muy próximos al estadio y que estarán dentro de la zona vallada de perímetro del recinto serán los destinados a staff del conjunto verdiblanco, pases VIP con acreditación y para personas con movilidad reducida.

Autobuses

Los autobuses de las peñas béticas —en el Betis cuentan con un centenar por partido— aparcarán en una zona de estacionamiento próxima al estadio, junto a la gran carpa de restauración que se habilitará en los días de partido con food trucks y aseos. Las líneas que pasan por la zona la C1, C2 y la 2 se reforzarán, habilitándose paradas más cercanas para facilitar la descarga de aficionados.

Cercanías

Las cercanías van a pivotar en Sevilla-Santa Justa para los béticos, una estación que actuará como el intercambiador o estación de referencia para llegar al estadio. Habrá tres trenes de refuerzo con carácter previo al partido, desde tres horas antes del partido (3h, 2h, y 1h antes); y dos trenes después del partido (30 y 40 min después del partido). Serán trenes con 1.500 plazas. Los partidos a las 21 horas contarán con trenes especiales hasta Utrera y Lora del Río, aunque no para el resto de líneas de la red. La vuelta en Cercanías también será gratuita para todos los que lo tomen y en las estaciones habrá personal para informar y repartir a los usuarios por los vagones.

Cortes de tráfico

El tráfico rodado va a quedar restringido desde tres horas antes del partido, a excepción de las motocicletas y servicios de transporte público en los siguientes puntos: en la glorieta Beatriz Manchón, en la Avenida de los Descubrimientos y otro en Leonardo da Vinci. Estos cortes de tráfico se llevarán a cabo tres horas antes del partido.

Rutas peatonales

También habrá regulación del tráfico en la glorieta de RTVE y en Gregor Mendel con el objetivo de que haya una circulación fluida. En ningún momento se va a cortar la Avenida de Carlos III y su enlace con la SE-20 para facilitar el tránsito de los aficionados.

Este plan de movilidad está preparado para un estadio con una capacidad máxima de 70.000 personas que contará con 16 puertas de acceso, de las cuales se habilitarán catorce y dos se reservan como salidas de emergencia. El estadio abrirá sus puertas dos horas antes del comienzo del encuentro.