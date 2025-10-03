Tres empresas pugnan por los nuevos albergues que sustituirán al de la Macarena

El proyecto del gobierno de José Luis Sanz para descentralizar los centros sociales del Distrito Macarena afronta su fase decisiva. El Ayuntamiento de Sevilla se encuentra valorando en estos momentos las tres ofertas que ha recibido para redistribuir las 40 plazas con las que ... cuenta el Centro de Alta Tolerancia del Hogar Virgen de los Reyes en tres nuevos espacios que se extenderán por el mapa de la ciudad. Para ello, se seguirá el criterio de la adjudicataria de este contrato, que será quien proponga las localizaciones definitivas de estos edificios. Lo hará, eso sí, con la única salvedad de que no podrán estar ni en Triana, ni en el Casco Antiguo, ni el entorno del actual, así como tampoco en zonas con necesidades de transformación social como pueden ser Cerro-Amate, el Polígono Sur o el Polígono Norte.

A la finalización del plazo, la Delegación de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales que dirige José Luis García ha recibido las propuestas de hasta tres de empresas interesadas en hacerse con este contrato, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de unos siete millones de euros (IVA incluido). La primera en concurrir a este concurso fue la madrileña Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A., que ya ha gestionado otros proyectos del Ayuntamiento de Sevilla en este mismo ámbito. Así, en 2019 se hizo con el Centro de Puertas Abiertas (CPA) de 24 horas en el Paseo Juan Carlos I, mientras que en 2020 le fue adjudicado el servicio de sensibilización, mediación y atención social a personas sin hogar. Desde el año 2021 son los encargados también de los UMIES, la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social, cuya renovación lograron el pasado 2024.

También han presentado una oferta para este proyecto los responsables de la entidad Servicios de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU), que ya se han hecho con otros contratos como el desarrollo del programa municipal de Centros de Día de Atención e incorporación sociolaboral de personas afectadas por adicciones, en los dispositivos de Macarena, Juan XXIII y Sur. Anteriormente, en el año 2020, el Consistorio les adjudicó la gestión de un dispositivo situado en la calle Doña Francisquita (Cerro-Amate) para personas sin hogar o en exclusión social. Finalmente, la tercera propuesta es la presentada por la UTE DOC 2001 y Aossa Global, con una amplísima experiencia en contratos públicos con el Ayuntamiento. Entre ellos, el albergue que el gobierno del PSOE quiso abrir en una nave del Polígono Hytasa y que el exalcalde Antonio Muñoz se vio obligado a paralizar por la presión de los vecinos del Cerro en el año 2022.

Los plazos municipales

Fuentes municipales han confirmado a ABC que la descentralización de los servicios sociales en el Distrito Macarena sigue su curso con los mismos plazos que ya estaban previstos. Es decir, que a partir del 1 de enero de 2026 se habrá iniciado el cierre del Centro de Alta Tolerancia del Hogar Virgen de los Reyes para su redistribución en tres nuevos espacios y que las plazas del albergue de la calle Perafán de Ribera se reducirán en un 40%. Lo que aún queda por saber es en qué zonas de la ciudad estarán estos tres nuevos centros, ya que es algo que dependerá de la propuesta de la empresa que resulte adjudicataria de este contrato. El calendario, como ya adelantó este periódico el pasado mes de agosto, incluye un periodo de transición de unos cinco meses en los que el CAT seguirá funcionando antes de su mudanza definitiva, dando así también un plazo de adaptación a los indigentes. El resto del contrato, hasta llegar a los 24 meses de duración, se llevará a cabo ya en las que serán las nuevas ubicaciones.

Los nuevos centros contarán con 25 plazas disponibles en cada uno de ellos, por lo que en total se habilitarán 75. Deberán tener un tamaño no inferior a los 410 metros cuadrados en los que se habilitarán una sala de acogida, otra de encuentro, dos despachos profesionales, una cocina-office, dos baños, espacio para lavandería y otro específico para consignas. El pliego de condiciones prevé también el número de profesionales que atenderán estos centros, pasando de los 16 que actualmente trabajan en el de la Macarena a los 19 contemplados para la primera fase que se multiplicarán por tres (un total de 57) para ofrecer asistencia en las tres sedes. Unos centros de alta tolerancia que, en líneas generales, se desarrollan como un dispositivo residencial con pernocta de atención temporal y que incorporan también una gran flexibilidad de funcionamiento en cuanto a la entrada y salida de los usuarios que allí serán atendidos.