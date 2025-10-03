Suscríbete a
Tres empresas pugnan por los nuevos albergues que sustituirán al de la Macarena

El Ayuntamiento de Sevilla valora las ofertas de la madrileña Grupo 5 Acción y Gestión Social, del SAMU y de la UTE formada por Doc 2001 S.L. y Aossa Global, que incluyen la ubicación de los tres nuevos centros

El albergue de Virgen de los Reyes se repartirá en tres centros distintos

El Centro de Alta Tolerancia en el Hogar Virgen de los Reyes del Distrito Macarena
Mario Daza

El proyecto del gobierno de José Luis Sanz para descentralizar los centros sociales del Distrito Macarena afronta su fase decisiva. El Ayuntamiento de Sevilla se encuentra valorando en estos momentos las tres ofertas que ha recibido para redistribuir las 40 plazas con las que ... cuenta el Centro de Alta Tolerancia del Hogar Virgen de los Reyes en tres nuevos espacios que se extenderán por el mapa de la ciudad. Para ello, se seguirá el criterio de la adjudicataria de este contrato, que será quien proponga las localizaciones definitivas de estos edificios. Lo hará, eso sí, con la única salvedad de que no podrán estar ni en Triana, ni en el Casco Antiguo, ni el entorno del actual, así como tampoco en zonas con necesidades de transformación social como pueden ser Cerro-Amate, el Polígono Sur o el Polígono Norte.

