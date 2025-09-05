Tres empresas pugnan por la explotación del auditorio de la Cartuja

El gobierno de José Luis Sanz dará hoy un paso definitivo de cara a la futura reapertura del Auditorio Rocío Jurado en la Cartuja. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento tiene previsto aprobar en su sesión de hoy viernes –la primera del curso ... político– la ncomienda a Urbanismo para que gestione la licitación del uso del edificio, partiendo para ello de las diferentes ofertas que se han presentado hasta el momento para hacerse cargo del mismo. En concreto, el ejecutivo local tiene previsto confiarle a la Gerencia la responsabilidad de este inmueble adscrito hasta ahora a la Delegación de Patrimonio, de modo que sean sus técnicos los que analicen las distintas opciones, estudien las tres propuestas de la iniciativa privada que han sido presentadas y, a partir de ahí, elaboren los pliegos de la licitación que permitirá llevar a cabo la remodelación, puesta en valor y gestión de un recinto que suma ya más de tres años cerrado, desde que se celebrara el último concierto de Sebastián Yatra el 26 de junio de 2022.

Desde entonces, la historia del auditorio ha estado llena de obstáculos. El primero en resolverse fue el pleito con la empresa TCM Visión hasta que se logró rescatar la concesión del edificio en noviembre de 2024. Luego, y con el edificio clausurado, se produjo un incendio en la noche del 30 de noviembre de 2024 que afectó a parte de las instalaciones pero que no tuvo afección alguna en la estructura, a pesar de que las llamas alcanzaron los seis metros de altura. Un suceso que empujó al gobierno local a realizar un contrato de urgencia para mantener una vigilancia 24 horas y a ponerse manos a la obra para buscar una salida al uso del Rocío Jurado, que a día de hoy presenta una imagen de abandono con los matorrales que invaden su superficie, barandillas oxidadas y elementos del mobiliario que se encuentran destrozados. Motivos que han empujado al Consistorio a dar un cambio de rumbo a esta decadencia, optando por sacar a licitación un contrato para asumir esta concesión y descartando, por tanto, la gestión directa por parte del Ayuntamiento como ocurre con el Teatro Lope de Vega.

En las últimas semanas, el gobierno de José Luis Sanz ha recibido hasta tres ofertas de empresas privadas interesadas en convertir el auditorio en un referente cultural de la ciudad. Unas propuestas que han sido recibidas en el registro del Ayuntamiento y que ahora pasarán a manos de la Gerencia de Urbanismo tras la encomienda de gestión que se aprobará hoy en la Junta de Gobierno. La primera fue la de la promotora 33 Producciones & Management, que representa a artistas como Pastora Soler, India Martínez o Bizarrap. El proyecto, que según anunció el alcalde en su momento contaría con una inversión de más de 30 millones, permitiría que la capacidad de estas instalaciones aumentara «hasta los 14.000 espectadores», aunque para ello, y como confirmó el primer edil, sería necesario «cubrirlo». Es esta una de las opciones que están sobre la mesa, pero no la única.

Otra de las empresas que ha mostrado su interés es hacerse cargo del futuro del Auditorio Rocío Jurado es Live Nation España, participando para ello en una UTE en la que también se encuentran Movistar y Heliopol. Se trata de una promotora que representa a algunos artistas como Fito & Fitipaldis, Bad Bunny, Jamiroquai, Lady Gaga o Mónica Naranjo, entre muchos otros. En Sevilla, por ejemplo, ya han participado en la organización de un evento como el Live Sur Stadium Cartuja, que se realiza en la explanada exterior del Estadio de la Cartuja. Habría, además, una tercera empresa interesada en la gestión de estas instalaciones que también ha presentado un proyecto y cuyo nombre por ahora no ha trascendido. Finalmente, otras promotoras han preguntado por la situación en la que se encuentra esta edificio de la Isla de la Cartuja ante un posible interés sobre el mismo. Entre ellos se encuentran los organizadores del Icónica Santa Lucía Sevilla Fest.

Con todas estas propuestas sobre la mesa, el plan en el que trabaja la Gerencia de Urbanismo pasa por no hacer una concesión directa a ninguna de ellas, ni tampoco elaborar unos pliegos en base a alguna de las mismas, para así dar la oportunidad a todos los interesados a concurrir con idénticas opciones al contrato. Por ello, en los próximos meses se redactarán los documentos con las condiciones específicas para sacar una licitación 'blanca', es decir, en base a criterios técnicos y no sostenida sobre planteamiento alguno por parte de las promotoras. Por el momento, el Ayuntamiento de Sevilla no maneja un plazo específico para la reapertura del auditorio, aunque esta decisión constituye un primer paso definitivo para lograr ese objetivo.