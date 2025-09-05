Suscríbete a
ABC Premium

Tres empresas pugnan por la explotación del auditorio de la Cartuja

Las promotora 33 Producciones & Management y una UTE formada por Live Nation España, Movistar y Heliopol, están entre las empresas interesadas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla encomienda hoy a Urbanismo la gestión de estas ofertas para desatascar el futuro del recinto

La promotora 33 Producciones invertirá 30 millones en rehabilitar y techar el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla

El auditorio Rocío Jurado se encuentra cerrado desde hace tres años
El auditorio Rocío Jurado se encuentra cerrado desde hace tres años VÍCTOR RODRÍGUEZ
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El gobierno de José Luis Sanz dará hoy un paso definitivo de cara a la futura reapertura del Auditorio Rocío Jurado en la Cartuja. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento tiene previsto aprobar en su sesión de hoy viernes –la primera del curso ... político– la ncomienda a Urbanismo para que gestione la licitación del uso del edificio, partiendo para ello de las diferentes ofertas que se han presentado hasta el momento para hacerse cargo del mismo. En concreto, el ejecutivo local tiene previsto confiarle a la Gerencia la responsabilidad de este inmueble adscrito hasta ahora a la Delegación de Patrimonio, de modo que sean sus técnicos los que analicen las distintas opciones, estudien las tres propuestas de la iniciativa privada que han sido presentadas y, a partir de ahí, elaboren los pliegos de la licitación que permitirá llevar a cabo la remodelación, puesta en valor y gestión de un recinto que suma ya más de tres años cerrado, desde que se celebrara el último concierto de Sebastián Yatra el 26 de junio de 2022.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app