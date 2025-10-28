Suscríbete a
Estos son los tres accesos a Palmas Altas: cómo llegar desde diferentes puntos de Sevilla

Este martes se ha desbloqueado la segunda conexión que enlaza con la Avenida de las Razas

Se estrena la nueva vía que une Palmas Altas con la Avenida de las Razas: da acceso a Lagoh y la Ciudad de la Justicia

Nuevo acceso a Palmas Altas desde Lagoh
Nuevo acceso a Palmas Altas desde Lagoh MANUEL OLMEDO
María José Lora

Palmas Altas cuenta desde este martes con un nuevo acceso a la zona, concretamente se trata de la conexión con la Avenida de las Razas con una extensión de algo más de un kilómetro. Este nuevo vial da acceso por el norte al ... barrio en construcción en Palmas Altas Sur. Se trata del segundo tramo viario en funcionamiento que viene a mejorar la unión con el área residencial que tendrá casi 3.000 viviendas, denominada como Isla Natura, promovido en su mayoría por Metrovacesa.

