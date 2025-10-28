Estos son los tres accesos a Palmas Altas: cómo llegar desde diferentes puntos de Sevilla

Palmas Altas cuenta desde este martes con un nuevo acceso a la zona, concretamente se trata de la conexión con la Avenida de las Razas con una extensión de algo más de un kilómetro. Este nuevo vial da acceso por el norte al ... barrio en construcción en Palmas Altas Sur. Se trata del segundo tramo viario en funcionamiento que viene a mejorar la unión con el área residencial que tendrá casi 3.000 viviendas, denominada como Isla Natura, promovido en su mayoría por Metrovacesa.

Acceso desde las Razas

La nueva conexión enlaza la glorieta en la Avda. de las Razas con el viario del sector SUS-DBP-02 (Palmas Altas Sur) en un tramo de 1.300 metros. Cuenta con dos calzadas de dos carriles por sentido de siete metros de anchura y aceras, lo que permite a partir de ahora la fluidez del tráfico en ese tramo. Igualmente, incluye ramales para llegar a zonas destacadas como el Centro Comercial Lagoh, la Ciudad de la Justicia y Palmas Altas Norte.

Este acceso directo entre la Avenida de las Razas y el sector de Palmas Altas Sur favorecerá el tránsito de vehículos hacia la zona norte de la ciudad, mediante el Puente de las Delicias y la SE-30, descongestionando así la Glorieta Presos de los Merinales.

Enlace por la zona sur

Este desbloqueo de la zona norte permitirá aliviar a los cientos de vecinos que ya se encuentan allí instalados y que contaban solo con el enlace por la zona sur desde el principio de la construcción del barrio, en la Avenida de Jerez.

Futuro proyecto hacia Bellavista

En cuanto a la tercera conexión prevista, que uniría la Ciudad de la Justicia con Bellavista, la Gerencia de Urbanismo ha puesto en marcha la contratación de una asistencia técnica para redactar el proyecto de construcción y la evaluación ambiental estratégica y que ha sido adjudicada a la empresa Vsing Innova 2016, S.L.- BC Estudio Bernal Cellier S.L.P. por un importe total de 165.770 euros. Actualmente se está ultimando la documentación para proceder a la firma del contrato e inicio de los trabajos, cuyo plazo de ejecución es de siete meses, desde la puesta a disposición del adjudicatario de toda la documentación.

El barrio de Palmas Altas comprende un área de más de 67 hectáreas y se encuentra ubicado junto a Los Bermejales en el margen izquierdo del río Guadaira, parte del proyecto a futuro del anillo verde de la ciudad. En él se alojarán cerca de 7.000 vecinos en sus viviendas tanto públicas como de renta libre.