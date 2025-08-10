El traslado de los juzgados de Sevilla a Palmas Altas sufre otra demora El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, achaca al retraso a la petición tanto de la jueza decana como de la secretaria coordinadora

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, explica sobre el proceso que tiene en marcha su departamento para la renovación de las Ciudades de Justicia de las capitales de provincia, que en el caso de Sevilla, ubicada en una nueva zona residencial de la ciudad, Palmas Altas, que «ahora mismo ya tenemos terminada la obra del edificio B» y, por ello, «teníamos previsto hacer el traslado en este mes de agosto, aprovechando el verano». Pero esa hoja de ruta inicial la han paralizado porque «se nos ha pedido por parte, sobre todo, de la jueza decana y de la secretaria coordinadora que lo intentemos dejar para más tarde».

Nieto sigue argumentando que «vamos a intentar atender esas peticiones porque sabemos que así también está habiendo una colaboración, que yo quiero valorar de la jueza decana, de la secretaria coordinadora, de las personas que tienen que tomar esas decisiones», en el marco de una entrevista con Europa Press. A nivel interno precisa de igual forma que «estamos trabajando con la Consejería de Fomento para afinar la ubicación de la estación de metro de la línea 3 que irá allí y que, una vez que tengamos el metro construido y en servicio, gran parte de estos problemas estarán resueltos».

Defiende el consejero de Justicia que «vamos a hacer una buena gestión del parking de la instalación, que es un parking muy importante, que va a ser útil para quienes trabajan allí, pero, sobre todo, para quienes tengan que usar los servicios de la Ciudad de la Justicia». Apela a «tener paciencia», convencido de la necesidad de que «esa transición sea cómoda», antes de conceder que «la reticencia al cambio no es exclusiva de los operadores jurídicos, que también la tienen, pero no es exclusiva». Ciudad de la Justicia de Sevilla que se enmarca en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta, cuestionado el consejero de Justicia si puede haber un cierto desapego de los operadores jurídicos de la capital hacia esta infraestructura considera que «en todas las ciudades ha ocurrido lo mismo».

Explica entonces que después de «años de reivindicación y de quejas porque no se tiene una Ciudad de la Justicia, que no se tienen unas instalaciones modernas, adecuadas, donde se unifiquen todos los órganos judiciales y donde se pueda trabajar en las mejores condiciones», seguidamente la reacción siguiente una vez inaugurada, «hay un momento de rechazo al cambio, de salida de la zona de confort», para considerar que «en este caso es así porque muchas de las personas que trabajan en los juzgados de Sevilla viven al lado de los juzgados de Sevilla». Blande el trabajo que está haciendo a diferentes niveles de la Administración para «gestionar esta transición de la mejor forma posible» y señala entonces que «estamos hablando con el Ayuntamiento para mejorar la movilidad y también para que algunas vías de comunicación se mejoren«.

El consejero de Justicia, quien sostiene que «los andaluces han votado a un gobierno y a un presidente reformista que significa inconformismo, aspiración permanente a mejorar, a no tener miedo a salir de la zona de confort, asumir el riesgo», proclama que «mientras que nosotros estemos en el Gobierno vamos a seguir trabajando en esta línea», por lo cual «tenemos en marcha el proceso de traslado y de completar la transformación de Palmas Altas en Ciudad de la Justicia de Sevilla».

Admite Nieto que «esto requiere un proceso de cambio» y esgrime entonces a lo que «viví en mi ciudad, en Córdoba», aun cuando en ese caso «la distancia era menor, pero la reacción fue igual», antes de apuntar que «apenas unos años, unos meses después, si uno le dijera que vuelven a donde estaban antes, ninguno lo haría». «Lo equiparo mucho a cuando se peatonalizan calles. Hay una reacción también normalmente de los comerciantes y luego serían los propios comerciantes los que se negarían a que volviera a pasarle tráfico por allí«, sigue explicando Nieto después de trazar un paralelismo con otra actuación urbanística que suele despertar críticas.

El futuro de la Ciudad de la Justicia

Nieto defiende el trabajo de su departamento en todas las capitales por cuanto afirma que «ya estamos en ese proceso también en Granada, con el Cubo», así como se declara en espera de «un informe que tiene que dar el Ministerio de Hacienda, si ya llega de una vez, para poder lanzar la licitación de Cádiz», además de que «inmediatamente después saldrá Huelva».

El consejero de Justicia continúa argumentando que «ya estamos trabajando en los anteproyectos de Marbella y de Jerez, que son las otras ciudades de la justicia», proyectos a los que suma que «la licitación de Algeciras ya está en marcha y vamos a adjudicar la obra dentro de muy poco».

«Cuando este plan se termine y el gobierno de Juan Manuel Moreno deje listo y completado el plan de infraestructuras judiciales, la justicia en Andalucía va a ser otra», remacha su reflexión el consejero, quien apunta a que «va a quedar muy evidente en lo físico, en lo virtual, pero también en el servicio».