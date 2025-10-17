Suscríbete a
El tranvibús a Sevilla Este registra 5.000 pasajeros diarios tras resolver «incidencias puntuales»

El Ayuntamiento defiende la puesta en marcha del servicio y enfatiza que todos los semáforos del recorrido cuentan con un sistema de sincronización que aumenta la agilidad del vehículo

El tranvibús 'triunfa' en Sevilla Este y llega a los 35.000 viajeros en su primera semana

El alcalde de Sevilla, junto al tranvibús
El alcalde de Sevilla, junto al tranvibús EP

S. L.

El Ayuntamiento de Sevilla ha defendido la puesta en marcha del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús, que realiza su recorrido desde Sevilla Este hasta Nervión. El delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, José Luis García, ha señalado que se han resuelto las « ... incidencias puntuales» de la primera semana y cifra en 5.000 los usuarios diarios del servicio.

