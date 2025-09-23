Imagen de archivo del tranvía en la parada de Luis de Morales

El tranvía de Sevilla atropella a un hombre junto a la parada de Nervión El accidente no habría sido grave y el Metrocentro ya se encuentra de nuevo en funcionamiento, según declaran desde el Ayuntamiento

Un hombre de mediana edad ha sido atropellado por el Metrocentro junto a la parada de Luis de Morales, frente al centro comercial Nervión Plaza. El hecho se ha producido en torno a las 14,00 horas de este martes. Desde el 112 se ha dado aviso a Policía Local, a la empresa municipal, Cecop y sanitarios.

Varios testigos afirman que el hombre quedó tendido en el suelo. Fuentes municipales aseguran a este periódico que el accidente no reviste de gravedad e incluso que el tranvía ya se encuentra de nuevo en funcionamiento. Se están investigando las causas del suceso.

