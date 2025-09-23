Suscríbete a
El tranvía de Sevilla atropella a un hombre junto a la parada de Nervión

El accidente no habría sido grave y el Metrocentro ya se encuentra de nuevo en funcionamiento, según declaran desde el Ayuntamiento

Imagen de archivo del tranvía en la parada de Luis de Morales
Imagen de archivo del tranvía en la parada de Luis de Morales
Cristina Rubio

Un hombre de mediana edad ha sido atropellado por el Metrocentro junto a la parada de Luis de Morales, frente al centro comercial Nervión Plaza. El hecho se ha producido en torno a las 14,00 horas de este martes. Desde el 112 se ha dado aviso a Policía Local, a la empresa municipal, Cecop y sanitarios.

Varios testigos afirman que el hombre quedó tendido en el suelo. Fuentes municipales aseguran a este periódico que el accidente no reviste de gravedad e incluso que el tranvía ya se encuentra de nuevo en funcionamiento. Se están investigando las causas del suceso.

