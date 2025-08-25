La transformación de la Gavidia y la Concordia, en Sevilla, empezará en 2026

El Ayuntamiento tiene diseñado lo que será la mayor transformación del casco histórico de Sevilla desde el mandato de Alfredo Sánchez-Monteseirín. A todas las obras anunciadas, se le unirá en 2026 la reurbanización de todo el entorno de la antigua iglesia de ... San Hermenegildo: las plazas de la Gavidia, de la Concordia y, también, la calle Aponte y el primer tramo de Jesús del Gran Poder. El proyecto, que ya lo está ultimando la Gerencia de Urbanismo, se remitirá en breve a la Comisión de Patrimonio para que, si no pone trabas y es diligente en su aprobación, se acometa al tiempo que la obra del tranvibús que llegará de Santa Justa a la plaza del Duque, y que conllevará la semipeatonalización de todo ese eje.

Se trata de una zona situada en el mismo corazón del Centro, y que probablemente es la más degradada por la falta de actuaciones en décadas y el abandono que han sufrido los edificios que la conforman. Ahora, con la llegada de la Fundación Focus a San Hermenegildo -ya restaurado- para albergar la colección que hasta el pasado julio tenía su sede en el Hospital de los Venerables, y con la apertura del hotel de cinco estrellas en la vieja comisaría, las tres plazas pasarán a estar vinculadas entre sí, y éstas a su vez con el Duque, guardando una uniformidad estética y con criterios de accesibilidad de los que actualmente carecen.

El propio promotor del hotel de la Gavidia, que explotará la cadena Hyatt, pagará alrededor de medio millón para reurbanizar el tramo de la plaza de la Concordia contiguo. Es decir, todo el espacio que va desde el lugar donde se encuentra la fuente homenaje a la Guardia Civil y el parque infantil, que presenta un pavimento irregular y, además, es morada de indigentes durante casi todo el año, que hacen allí sus necesidades; así como la calle Teniente Borges. No está confirmado si también se incluirá San Juan de Ávila, que es la calle trasera, toda vez que actualmente se están llevando a cabo las obras de reurbanización de la calle Santa Vicenta María, que es la continuación.

A la Concordia y Gavidia se le sumará Trajano y el eje Duque-Ponce de León, una actuación similar a la del entorno de la Plaza Nueva

Así estaba firmado en el contrato de compraventa de la antigua comisaría. Y, de esta forma, el Ayuntamiento aprovechará para integrar los otros dos márgenes: la zona de la Gavidia que está asfaltada, junto al edificio de la antigua Capitanía General (hoy Consejería de Justicia y Administración Pública). Y, a la vez, el otro extremo de la Concordia, que da a la fachada lateral de El Corte Inglés. Esta parte se hará con el presupuesto del proyecto del tranvibús, conectando la plaza del Duque con la Concordia y la Gavidia.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha gestionado que el promotor que está rematando el gran hotel que va donde estaba el antiguo edificio de los Sindicatos se ocupe de financiar las obras de la calle Aponte. Ésta, que pese a su lugar estratégico era una calle con una estética más que mejorable, ha terminado por degradarse con las obras del citado hotel. De esta forma, esta vía quedará también integrada en todo este espacio, incluyendo el primer tramo de Jesús del Gran Poder. Está por confirmar si también se sumará la calle Las Cortes, que pasa por ser una de las menos accesibles del Centro.

La ubicación justo debajo del aparcamiento de la Concordia, que genera un inmenso volumen de tráfico de la zona, y la ausencia de vías alternativas para su uso, obligan al proyecto a mantener los accesos, aunque reduciendo el número de carriles actuales y ganando espacio para los peatones.

Una metamorfosis completa

La transformación de toda esta zona hay que relacionarla también con la que se afrontará en la calle Trajano, que pasará a tener plataforma única y más arbolado, así como zonas de aparcamiento. El inicio de las obras, que en este caso realiza Emasesa porque conlleva la renovación de toda la red de saneamiento, estaba previsto para este 2025 en dos fases. El primer tramo en levantarse será el comprendido entre la Alameda de Hércules y el cruce de Aponte y Javier Lasso de la Vega. Y, el segundo, desde éste hasta el Duque. Urbanismo tiene que medir los tiempos para evitar que afecten a la Semana Santa.

Lo mismo ocurre con el eje que va desde el Duque hasta Ponce de León. Como contó el sábado ABC, los trabajos, que empezarán a finales de septiembre, en un principio estaba previsto que lo hicieran por el Duque. Pero, para evitar cualquier complicación, comenzarán por la calle Imagen y, una vez pasada la Semana Santa, se afrontará el resto. De esta forma, también, se harán coincidir con las de la Concordia y la Gavidia.

Patrimonio tiene parada la obra de sustitución del pavimento de la Avenida de la Constitución desde hace meses

El casco histórico que habrá en 2027, un año de elecciones municipales, será muy distinto al de hace dos años. La calle Zaragoza fue el punto de partida a un modelo de paisaje urbano que el alcalde, José Luis Sanz, ha querido extender a todas las zonas del Centro que necesitaban una mejora estética, evitando el eclecticismo que hasta ahora se venía aplicando. Esta obra es la base de la reurbanización de todo el entorno de la Plaza Nueva, que ya ha comenzado por Méndez Núñez, y que sigue por Albareda, Madrid, Bilbao y Jaén, además de la propia plaza.

También se está afrontando el arreglo de otras vías como la Cuesta del Rosario, así como Santa Ángela de la Cruz, Dueñas y Espíritu Santo. Y, la intervención más importante al tiempo de la Concordia, la Gavidia y todo el eje del Duque a Ponce de León, será la del conocido como 'Eje Central': la Avenida de la Constitución y alrededores, incluida la plaza de San Francisco. Las trabas que está poniendo la Comisión de Patrimonio, que quiere que se delimiten en el proyecto las conexiones de las solerías, ha dilatado la primera fase, que debía haber comenzado ya, y que es la del entrevías de la Avenida.