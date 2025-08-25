Suscríbete a
Urbanismo

La transformación de la Gavidia y la Concordia, en Sevilla, empezará en 2026

Urbanismo ultima el proyecto de reurbanización de todo el entorno de San Hermenegildo, que se mandará en breve a Cultura

Los hoteles de la antigua comisaría y CCOO pagarán parte de las obras, que incluyen también la calle Aponte

Urbanismo da licencia de obras a Focus para que adapte San Hermenegido como el nuevo Centro Velázquez

Las plazas de la Gavidia, la Concordia y las calles Teniente Borges y Aponte serán reurbanizadas en 2026
Javier Macías

Javier Macías

El Ayuntamiento tiene diseñado lo que será la mayor transformación del casco histórico de Sevilla desde el mandato de Alfredo Sánchez-Monteseirín. A todas las obras anunciadas, se le unirá en 2026 la reurbanización de todo el entorno de la antigua iglesia de ... San Hermenegildo: las plazas de la Gavidia, de la Concordia y, también, la calle Aponte y el primer tramo de Jesús del Gran Poder. El proyecto, que ya lo está ultimando la Gerencia de Urbanismo, se remitirá en breve a la Comisión de Patrimonio para que, si no pone trabas y es diligente en su aprobación, se acometa al tiempo que la obra del tranvibús que llegará de Santa Justa a la plaza del Duque, y que conllevará la semipeatonalización de todo ese eje.

