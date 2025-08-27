La transformación del entorno del Casino de la Exposición se llevará a cabo en 2026

El entorno del Casino de la Exposición estará en obras en 2026. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que el Ayuntamiento lleva años intentando acometer y que, primero por los retrasos de la Comisión de Patrimonio y después por la modificación del ... diseño que heredó José Luis Sanz del gobierno anterior, no se ha podido afrontar. Ahora, la Gerencia de Urbanismo tiene ya ultimado el documento, que cuenta con todos los permisos, y cuyo presupuesto roza los siete millones de euros.

La interventora del Ayuntamiento ha obligado a hacer una modificación en el presupuesto del Patrimonio Municipal del Suelo, que es como se va a financiar. De esta forma, el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo va a aprobarla a principios de septiembre con un montante total de 76 millones de euros, con los que también se pagarán otras grandes obras como la de San Laureano. Posteriormente, se incluirá en el orden del día para que se apruebe definitivamente en el Pleno municipal que se celebrará el 18 de septiembre.

Una vez aprobada la modificación presupuestaria, saldrá a licitación la adjudicación de las obras de reurbanización del entorno del Casino, de forma que puedan comenzar en los primeros meses de 2026, con un plazo de ejecución de 12 meses. Esto supone que no estarán listas para la reinauguración del teatro Lope de Vega, prevista para septiembre de 2026 -de cara al comienzo de la Bienal de Flamenco-, pero sí estén terminadas para las elecciones municipales de 2027 y, sobre todo, para el centenario de la Exposición del 29.

Otro de los escollos que debe salvar el proyecto es el traslado negociado de las tres bandas de música que siguen ensayando en las caracolas de los Jardines de la Madrina, cuya eliminación es fundamental para recuperar el entorno del Casino. La idea del Ayuntamiento es que se muden a unos espacios que se van a habilitar en el Higuerón.

El proyecto

Se va a actuar en todo el espacio que se sitúa entre el Paseo de las Delicias, la avenida de María Luisa y las calles La Rábida y Palos de la Frontera. La transformación total supondrá recuperar una estética más acorde con los orígenes regionalistas de los edificios que conforman el antiguo recinto de la Exposición Iberoamericana de 1929.

El proyecto Se cotempla la creación de unos jardines que emulen a los originales del año 29, con un 'bosque de cítricos', y con farolas similares a las que hay en San Telmo ABC

Aquí se han tenido en cuenta tanto los pavimentos que se instalarán, como el propio mobiliario urbano: bancos, farolas y vallas, que replicarán el modelo clásico que caracteriza a los elementos de la época y que se recogen dentro del libro de estilo para el paisaje urbano elaborado por el Ayuntamiento.

Se reordenarán las zonas exteriores de acceso al teatro Lope de Vega, el Casino de la Exposición, los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina. Se eliminará la presencia indiscriminada de coches y aparcamientos ilegales y se recuperarán los ejes principales del antiguo trazado de la Exposición del 29, para hacerlo más peatonal. Estos ejes son la avenida de Perú, potenciando la conexión con el parque de María Luisa con un nuevo paso de peatones entre ambas zonas. Se mantendrá el itinerario que comunica el acceso lateral al Casino con el Hotel Alfonso XIII, con el incremento del arbolado, sobre todo en la avenida de Chile.

Los jardines traseros del Casino y el teatro serán otra de las grandes apuestas. Además de la demolición de las caracolas prefabricadas, se creará un auditorio al aire libre para aumentar la oferta cultural del espacio. Se incluye también la recuperación de la glorieta original existente entre los pabellones de Perú y Espuñés, que había perdido parte de su trazado, con la intervención en sus pavimentos y la restauración de las dos columnas que allí se encuentran.

Allí se instalará un enorme alcorque central para especies y tonalidades que emularán las que pudieron existir originalmente, como un 'bosque de cítricos'. Por otro lado, se recuperarán otros elementos singulares como la antigua alberca junto a la calle La Rábida, hoy convertida en basurero.

Acceso al Lope de Vega

El entorno de la entrada al teatro se transformará, eliminando las grandes superficies de césped y reduciendo los parterres. Urbanismo se ha basado en los planos originales del exterior del edificio de Vicente Traver con la intención de retomar la centralidad de la entrada al recinto, sin dar tanto protagonismo a la vegetación y protegiendo el edificio de los daños que le está ocasionando el excesivo aporte de humedad.

Estas obras de transformación del complejo se complementarán con la ampliación del cerramiento perimetral para evitar el acceso de los vehículos no autorizados y el vandalismo nocturno. El vallado tendrá la uniformad estética de la que carece en la actualidad, recuperando los detalles del que ya existía en la Exposición del 29, y se alzará hasta una altura de dos metros. Se ejecutarán, además de la existentes, nuevas puertas para el acceso principal por la calle Palos de la Frontera y en los extremos noroeste y suroeste de la avenida de Chile.

Un entorno absolutamente degradado Las caracolas están rodeadas de maleza y pintadas con grafiti. La alberca es un vertedero lleno de basura y todo el recinto es usado por indigentes Juan Flores

Abandono crónico

Sobre todo, esta actuación de casi 7 millones de euros sacará a una de las zonas más nobles de la ciudad de la actual situación de abandono crónico. Basuras, desperdicios, destrozos, pintadas e indigentes tienen en este enclave de enorme valor patrimonial un terreno propicio. Los alrededores se caen a trozos, las caracolas están pintadas de grafitis y las colonias de gatos abundan en la zona. La imagen de la fuente vacía y la alberca repleta de residuos es el paradigma del descuido que durante años el Ayuntamiento ha tenido con el entorno del Casino. Así, hasta 2026.