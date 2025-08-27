Suscríbete a
ABC Premium

Urbanismo

La transformación del entorno del Casino de la Exposición se llevará a cabo en 2026

Costará 7 millones, que saldrán de una modificación presupuestaria que se aprobará en Pleno el 18 de septiembre

El proyecto, que ya está aceptado, saldrá a licitación a continuación, con un plazo de ejecución de 12 meses

La opinión de Adriano: Por fin

El Ayuntamiento de Sevilla tumba la reforma del entorno del Casino de la Exposición

El recinto donde está el Casino de la Exposición se someterá en 2026 a una reforma completa
El recinto donde está el Casino de la Exposición se someterá en 2026 a una reforma completa Juan Flores
Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El entorno del Casino de la Exposición estará en obras en 2026. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que el Ayuntamiento lleva años intentando acometer y que, primero por los retrasos de la Comisión de Patrimonio y después por la modificación del ... diseño que heredó José Luis Sanz del gobierno anterior, no se ha podido afrontar. Ahora, la Gerencia de Urbanismo tiene ya ultimado el documento, que cuenta con todos los permisos, y cuyo presupuesto roza los siete millones de euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app