Tranquibús

No le arrienda las ganancias Adriano a quien resulte adjudicatario de las obras del Tranvibús, porque tendrá que comprometerse a no afectar en nada a la Semana Santa y eso, en Sevilla, son palabras mayores:

«Ya sabemos quién va a ser la persona más estresada del año en Sevilla: la responsable de la empresa adjudicataria del tranvibús al centro tiene todas las papeletas. Va a tener que firmar que la obra estará en plazo y no afectará a la Semana Santa. Teniendo en cuenta que la obra ni siquiera está adjudicada se antoja difícil que empiece antes de septiembre. A nada que sea el próximo un otoño de lluvias eso no estará para abril y verán el lío: Que si hay que cambiar itinerarios, que si no se consultó al Consejo... No le arriendo las ganancias, sólo hay una cosa peor para un constructor en el centro de Sevilla que hallar restos de mis primos cuando escarba: que la obra afecte a la Semana Santa, porque esta ciudad es un planeta que gira sobre la estrella de sus fiestas primaverales».