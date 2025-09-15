El tráfico en la avenida de Carlos III recupera desde hoy la normalidad Más de la mitad de la obra del carril bus-VAO hasta el Aljarafe norte está ya ejecutada

El avance de las obras del carril bus-VAO que conectará Sevilla con el Aljarafe norte ha permitido que la avenida de Carlos III recupere hoy su flujo habitual del tráfico. Así lo anunció ayer la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, quien señaló que los trabajos se están llevando a cabo a buen ritmo y ya superan la mitad del total de la obra.

«Las obras del carril bus-VAO de Sevilla al Aljarafe norte ya están ejecutadas en un 51%. Una inversión de 14 millones de euros para el fomento del transporte público«, ha señalado Díaz. El proyecto está cofinanciado con los fondos europeos Next Generation.

La limitación del tráfico en el entorno de Torre Triana y la avenida de Carlos III que ahora desaparece se debía, sobre todo, a las obras de adaptación y ampliación de un paso inferior existente bajo la avenida para la plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación. El nuevo paso interior dispone ahora del doble de altura y un ancho para una calzada para autobuses, acera y carril bici.

El carril en cuestión, que está ejecutando la empresa Eiffage, conectará la estación de plaza de Armas y la glorieta situada en el punto kilométrico 2+350 de la carretera A-8077, ya en término de Castilleja de Guzmán, donde llegará tras cruzar el puente de la Señorita. Está previsto que entre en servicio en 2026, como parece que así será al estar cumpliéndose los plazos establecidos.

