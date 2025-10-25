Suscríbete a
Los trabajos de limpieza de la ría de la Plaza de España terminarán la semana que viene

El llenado no se realizará hasta que acaben los trabajos en su balaustrada

El bulo sobre la limpieza de la balaustrada de la Plaza de España de Sevilla

Trabajos de limpieza en la ría de la Plaza de España
Trabajos de limpieza en la ría de la Plaza de España EP

Las labores de limpieza de la ría de la Plaza de España de Sevilla encaran su última fase. En este sentido, está previsto que finalicen la próxima semana, si bien, el llenado no se realizará hasta que acaben los trabajos en su balaustrada. La Gerencia ... Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), encargada de ejecutar el proyecto, comenzó estas actuaciones el pasado 14 de octubre, en coordinación con Parques y Jardines.

