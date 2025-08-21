Suscríbete a
Los toldos de la Avenida de la Constitución llegan el 23 de agosto tras casi dos meses de retraso

La empresa achaca el gran retraso al problema con los anclajes en los edificios

Sanz aboga por arbolado de gran porte en la avenida de la Constitución de Sevilla ante los problemas de los toldos

Los soportes de los toldos a la espera de las velas, que se colocan a partir de este sábado
Los soportes de los toldos a la espera de las velas, que se colocan a partir de este sábado
Javier Macías

Javier Macías

La Avenida de la Constitución lleva desde 2021 esperando a tener sombra. Primero fue la Comisión de Patrimonio, que echó para atrás todos los proyectos que presentó el gobierno municipal del PSOE. Y ahora, con José Luis Sanz en la Alcaldía, y tras pasar la ... barrera burocrática que supone Cultura, la colocación de las velas no ha llegado a tiempo pese a que estaba previsto que comenzase su instalación tras el Domingo de Resurrección. La empresa Heliopol, adjudicataria de los trabajos, instaló los postes sobre unos grandes soportes de hormigón pero no será hasta el próximo sábado 23 de agosto, ya de noche, cuando se empiecen a colocar los toldos.

