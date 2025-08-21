Los toldos de la Avenida de la Constitución llegan el 23 de agosto tras casi dos meses de retraso

La Avenida de la Constitución lleva desde 2021 esperando a tener sombra. Primero fue la Comisión de Patrimonio, que echó para atrás todos los proyectos que presentó el gobierno municipal del PSOE. Y ahora, con José Luis Sanz en la Alcaldía, y tras pasar la ... barrera burocrática que supone Cultura, la colocación de las velas no ha llegado a tiempo pese a que estaba previsto que comenzase su instalación tras el Domingo de Resurrección. La empresa Heliopol, adjudicataria de los trabajos, instaló los postes sobre unos grandes soportes de hormigón pero no será hasta el próximo sábado 23 de agosto, ya de noche, cuando se empiecen a colocar los toldos.

Dos meses después de que comenzaran los trabajos previos, y tras dos olas de calor que han alcanzado temperaturas históricas, hoy concluirá la instalación de los anclajes a los edificios, que ha sido la causa de la demora expuesta por la empresa, ya que había propietarios que no habían dado la autorización. De los cinco tramos de sombra que tendrá la Avenida, sólo faltaba ya un propietario por aceptar, por lo que finalmente se ha optado por cambiar el anclaje de sitio.

El primer paño de velas en el tramo 5 de la Avenida se colocará, de esta forma, en la noche del sábado, haciendo compatible estas labores con el servicio del tranvía. A partir de ahí, seguirán por todos los tramos hasta el 1, unas tareas que deben estar concluidas la próxima semana.

La propuesta que presentó Urbanismo para ajustarse a los criterios dictados por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía incluía un sistema de entoldado cuyos cables de sujeción se situarán a siete metros, sustentados sobre los nuevos báculos de hormigón y las fachadas, de forma parecida a como están dispuestos en la plaza de San Francisco para el Corpus Christi. Los cinco tramos de actuación citados generarán una secuencia de segmentos sombreados, separados unos de otros por las embocaduras de intersección de las calles perpendiculares a la Avenida y del tramo de la Catedral. Si bien, atendiendo a los criterios de la propia Comisión de Patrimonio, el Ayuntamiento decidió que no se iban a instalar las velas en el tramo coincidente con la fachada de la Catedral a fin de permitir la visión completa de la misma.

Teniendo en cuenta la dificultad para su instalación por los requisitos exigidos, el propio alcalde señaló recientemente que aboga por «replantear una posible arboleda» en la Avenida, que contaba con árboles de gran porte antes de la reurbanización acometida para la peatonalización.