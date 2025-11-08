El tío de la moto

Sospecha la Policía que lo de la familia Pineda no fue un golpe de suerte, ni un especial olfato para el negocio inmobiliario. Y que Pineda, además de destacar en el deporte nacional del pelotazo, también decía tener potestad para arreglar asuntos de las amistades ... en los juzgados. Y si hay que parar el caso de la pará de Gines se habla con la Fiscalía. ¿A alguien le cabe a estas alturas alguna duda de quién maneja la barca de la Fiscalía en España? Pues todo eso lo hizo Pineda desplazándose con una motillo pagada por el Gobierno, como asesor del delegado de la torre de la 'PlazaEspaña'. No me imagino qué le habría dado de sí a este hombre de tener un coche oficial. Aunque bien mirado, la moto es el vehículo tipo de los mensajeros.

