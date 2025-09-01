El tiempo en Sevilla para esta semana: suben las temperaturas, pero sin alcanzar valores extremos

Imagen de una mujer refrescándose en una zona del Parque de María Luisa, en Sevilla

Hace días que las temperaturas se han estabilizado en Sevilla, registrando los termómetros unos valores mucho menos sofocantes y , por lo tanto, más frescos, que semanas atrás. Es más, durante la última semana de agosto ha hecho un tiempo poco habitual para esas alturas de año, lo cual ha supuesto una pequeña tregua en lo que a calor se refiere.

Con el cambio de mes, las temperaturas mantendrán esa estabilidad durante los primeros días de septiembre. Eso sí, pese a que las predicciones muestren un ascenso de las máximas, ni mucho menos se volverán a alcanzar, por el momento, los 40 grados en la capital hispalense.

Leve subida de las temperaturas en Sevilla

De primeras, atendiendo a los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se inicia la semana en Sevilla con un lunes en el que las máximas serían de 30 grados y las mínimas de 17; aparecerían algunas nubes durante la tarde, aunque sin riesgo de lluvia. A partir de ahí, con el paso de los días, las máximas irían ascendiendo levemente, hasta que el jueves se alcancen los 36 grados. Lo mismo sucedería con las mínimas, aunque en este sentido el ascenso térmico sería menos notable, quedando estas aun así por encima de los 20 grados.

Pronóstico de Aemet para esta semana en Sevilla Aemet

De cara al fin de semana apenas se observarían cambios en el tiempo en la ciudad. Las máximas se mantendrían en 36 grados y, las mínimas, en 20.

Teniendo en cuenta otras predicciones, como las de eltiempo.es, el panorama meteorológico en la capital hispalense no distaría del ya mencionado. Septiembre comienza con un lunes en el que los termómetros marcarían entre 29 y 17 grados; a partir de ahí, se daría un leve ascenso térmico con el paso de los días que haría que el jueves las máximas sean de 35 y, las mínimas, de 19.

Pronóstico de eltiempo.es para esta semana en Sevilla eltiempo.es

Asimismo, habría un fin de semana sin cambios en Sevilla; a destacar, un mayor aumento de las temperaturas mínimas para el domingo, jornada en la que alcanzarían los 23 grados. Además, a partir del viernes, se observaría cierta nubosidad en los cielos, aunque el riesgo de precipitaciones sería muy bajo.