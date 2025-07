El tiempo en Sevilla esta semana: las máximas quedarán por debajo de los 40 grados

No fue tan notable como la vez anterior, en la que una bajada de las temperaturas propició una tregua en cuanto a calor extremo, pero sí es cierto que la sensación térmica ha sido algo menos sofocante durante el fin de semana. No obstante, a partir de este lunes, se daría un ascenso en los termómetros que, aunque no provoque que las máximas alcancen los 40 grados, sí que dará lugar a varias jornadas muy calurosas.

En comparación con otras zonas del país, donde una masa de aire frío aliviará las temperaturas, el calor y el bochorno se mantendrán en la capital hispalense durante esta última semana de julio. Por el momento, no hay avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, aunque a medida que vayan subiendo las temperaturas sí podrían activarse.

Máximas por debajo de 40 grados en Sevilla esta semana

Teniendo en cuenta las predicciones de la Aemet, para este lunes se espera que los termómetros marquen entre 35 y 20 grados. A partir de ahí, las máximas irán ascendiendo levemente, marcando 37 el martes y el miércoles, y 38 el jueves. Se apreciarían también una subida de las mínimas que alcanzaría su pico con 23 grados.

Pronóstico de Aemet para esta semana en Sevilla Aemet

Con este aumento térmico, se espera un fin de semana caluroso en Sevilla, con máximas de 38 o 39 grados. Al igual que en los días anteriores, se estima un índice ultravioleta alto, por lo que conviene extremar la precaución, especialmente durante las horas centrales de sol.

Observando otros pronósticos, como los de eltiempo.es, se prevé un tiempo similar al ya mencionado en la capital de Andalucía. Así, tras un lunes con temperaturas de entre 34 y 19 grados, comenzará un ascenso térmico que se prolongará hasta el fin de semana.

Pronóstico de eltiempo.es en Sevilla para esta semana eltiempo.es

Los termómetros se estabilizarían los últimos días de esta semana, con el inicio del mes de agosto; se prevén jornadas de mucho calor en Sevilla, sobre todo el sábado y el domingo, con máximas de 38 grados.