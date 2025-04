El tiempo en Sevilla, en directo: última hora sobre el aviso amarillo por lluvias

La jornada de este viernes llega marcada por un nuevo episodio de lluvias y tormentas en Andalucía, con especial incidencia en varias provincias del oeste de la comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo en zonas de Huelva, Sevilla y Córdoba por precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en solo una hora. Además, el viento y el fuerte oleaje han motivado la activación de avisos similares en el litoral de Cádiz y Huelva.

En la provincia de Sevilla, la Sierra Norte y la campiña se encuentran bajo aviso hasta las 18:00 horas, con previsiones de hasta 50 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas en áreas montañosas. Se espera un día de cielos muy nubosos, con lluvias moderadas a fuertes, puntualmente intensas y acompañadas de tormentas, especialmente en la mitad occidental andaluza. En cambio, en el este de la comunidad las precipitaciones serán más débiles y esporádicas.

