El testimonio de un sevillano que vio a su padre, fallecido horas antes, con el pijama y por el pasillo: «Papá, ¿dónde vas?»

En el barrio sevillano del Polígono de San Pablo, un testigo afirma haber vivido una experiencia que lo dejó profundamente conmocionado: un inesperado encuentro con la figura de su padre, quien había fallecido meses atrás. Su relato, que encaja con otros testimonios sobre fenómenos paranormales, se dio a conocer durante una ruta nocturna de misterios en la ciudad.

Al finalizar el recorrido, Juan Antonio —nombre con el que se identificó el testigo— se me acercó con una expresión seria y cargada de emoción. «Quiero contarte algo. No para que lo investigues ni me des tu opinión, sino para confirmar que lo que has narrado en la ruta es cierto, a mi me ha pasado algo muy parecido…», dijo con la voz entrecortada.

Lo que relató a continuación fue una historia que desafiaba toda lógica y que, según su testimonio, cambió por completo su percepción de la realidad.

Una noche de duelo e insomnio

El suceso tuvo lugar la noche del fallecimiento de su padre. Tras el velatorio en el tanatorio, Juan Antonio y su madre decidieron regresar a casa para descansar.

No era un hombre muy cercano a las ceremonias fúnebres, por lo que, después de cerrar la sala donde yacía su padre, optó por intentar sobrellevar la pérdida en la intimidad de su hogar.

«Mi madre se fue directamente a su dormitorio, y yo al mío, sin más», explicó. Sin embargo, el descanso fue imposible. La mente de Juan Antonio no dejaba de evocar recuerdos de su padre. «No podía dormir, no paraba de pensar en él, en los momentos que compartimos, en lo rápido que se había ido», recordó.

Después de varias horas de desvelo, sintió la garganta seca y decidió levantarse a buscar agua. Al notar que su botella estaba vacía, abrió la puerta de su habitación y caminó en dirección a la cocina.

Una presencia inesperada en el pasillo

Fue en ese momento cuando algo inexplicable ocurrió. Mientras atravesaba el pasillo, vio salir a una figura de la habitación de su madre. En un primer momento, pensó que era ella, caminando con la vista fija en su teléfono móvil. Pero cuando alzó la mirada, su sorpresa fue mayúscula: ¡No era su madre. Era su padre!

Vestía el pijama que solía usar en casa y caminaba con total naturalidad. En un acto reflejo, Juan Antonio le habló sin cuestionar lo que estaba viendo. «Papá, ¿dónde vas?», preguntó, sin reparar en el hecho de que su progenitor había muerto hacía horas.

La respuesta fue desconcertante por su sencillez: «Al servicio, ¿no me ves? Acuéstate ya», le contestó el hombre, con el mismo tono despreocupado de siempre, antes de entrar en el baño y cerrar la puerta tras de sí.

Por un instante, Juan Antonio continuó su camino a la cocina sin darle mayor importancia. Pero de repente, un pensamiento lo sacudió con fuerza: su padre no podía estar allí. ¡Estaba muerto!

El baño vacío y el miedo a lo desconocido

Con el corazón acelerado y una mezcla de incredulidad y pánico, corrió de inmediato hacia el baño. Abrió la puerta de golpe, esperando encontrar a su padre dentro. Pero no había nadie.

La estancia estaba vacía. El silencio de la casa lo envolvía todo. En un intento de encontrar una explicación, se dirigió rápidamente al dormitorio de su madre, quien seguía dormida, completamente ajena a lo que su hijo acababa de experimentar.

«Te juro que lo vi perfectamente, y estaba bien despierto», concluyó Juan Antonio, todavía con la incredulidad reflejada en su rostro.

¿Una alucinación o algo más?

Este tipo de testimonios han sido documentados en múltiples ocasiones y son objeto de debate en el ámbito de la parapsicología. Emilio Carrillo sostiene que en ciertos casos los fallecidos pueden no ser plenamente conscientes de su muerte en las primeras horas o días después del óbito.

Según su teoría, algunos de ellos permanecen en su entorno habitual, manifestándose de diversas formas ante sus seres queridos.

Existen múltiples hipótesis que intentan dar respuesta a estos relatos. Desde el ámbito científico, algunos expertos sugieren que experiencias como la de Juan Antonio podrían estar relacionadas con estados alterados de la conciencia, el estrés postraumático o incluso alucinaciones generadas por el dolor y el duelo.

Sin embargo, para quienes han vivido este tipo de encuentros, no hay duda: lo que vieron fue real. Y aunque la ciencia aún no tenga una explicación definitiva, lo cierto es que relatos como este continúan ocurriendo en distintas partes del mundo, dejando una incógnita abierta sobre la naturaleza de la muerte y lo que sucede después de ella.

**Si has vivido alguna experiencia extraña no dudes en escribirnos y contárnosla a contacto@josemanuelgarciabautista.net

